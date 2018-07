publié le 28/12/2016 à 07:44

Le cinéma français a perdu l’une de ses grandes figures. Claude Gensac est décédée dans son sommeil, à l’âge de 89 ans, dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 décembre. Elle formait avec Louis de Funès un couple mythique, notamment dans Les Gendarmes, Jo et Hibernatus. Au cours de sa carrière, elle aura été au total dix fois l’épouse de Funès à l’écran, depuis une première expérience en 1952 dans La vie d’un honnête homme de Sacha Guitry.



Après le décès de Louis de Funès en 1983, Claude Gensac a connu une traversée du désert de plusieurs années, avant de donner un second souffle à sa carrière grâce au théâtre. Elle revient au cinéma au cours des dernières années, avec notamment Elle s’en va d’Emmanuelle Bercot et Lulu femme nue de Solveig Anspach, un film pour lequel elle est nommée en 2015 pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

À écouter également dans ce journal

- L’actrice américaine Carrie Fisher, qui incarne la princesse Leia dans la saga Star Wars, est morte mardi à l’âge de 60 ans. Elle avait été victime d’une crise cardiaque dans un avion la semaine dernière.

- Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire sur les listes électorales pour être sûr de pouvoir voter à la présidentielle et aux législatives de 2017. La procédure peut se faire sur Internet, mais certains préfèrent se rendre en mairie.



- L’épidémie de grippe touche désormais toute la France. Dans certains hôpitaux du sud-est, le personnel soignant en vacances a été parfois rappelé pour assurer l’accueil des patients.



- Il n’y a qu’une seule offre de reprise pour le chantier naval STX de Saint-Nazaire. La maison-mère sud-coréenne, qui fait face à une liquidation, pourrait être rachetée par l’Italien Fincantieri.



- Le président américain Barack Obama et le Premier ministre japonais Shinzo Abe étaient réunis mardi pour une visite chargée de symboles à Pearl Harbour, 75 ans après l’offensive de l’armée nippone qui a tué plus de 1.000 Américains.

- À deux semaines du début du Mondial, l’équipe de France de handball a débuté son premier stage de préparation à Cap Breton dans les Landes, où le public a répondu présent pour encourager les Bleus.