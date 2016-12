Le temps du mercredi 28 décembre sera marqué par des gelées matinales au nord et des températures en baisse.

par Louis Bodin publié le 28/12/2016 à 06:09

La journée de mercredi sera marquée par des gelées matinales au nord, de nombreux nuages de l'Alsace aux Hauts-de-France ainsi que dans le Val de Saône, et des températures plus fraîches sur l'ensemble du pays, selon Météo-France. Au nord, des brumes et brouillards parfois givrants formés dans la nuit se dissiperont, parfois difficilement, en cours de matinée pour laisser place à un ciel le plus souvent nuageux, entrecoupé de rares éclaircies.



Ailleurs, après dissipation des nuages bas et brouillards, en particulier au sud de la Garonne et dans les vallées, le soleil brillera. Sur le Nord-Ouest, de la Normandie à la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes et le Limousin, le ciel sera un peu plus variable et des voiles nuageux alternent avec de belles périodes ensoleillées. Ces passages nuageux seront moins nombreux l'après-midi. Un vent d'est se fera sentir le matin sur les côtes atlantique et de la Manche.

Les températures

Les températures minimales iront de -3 à 1 degrés sur la moitié nord, de 1 à 6 degrés sur la moitié sud avec localement quelques gelées à -1 degrés, jusqu'à 7 à 12 degrés localement en Corse, sur les Pyrénées et sur le littoral méditerranéen.



L'après-midi, on attend 3 à 8 degrés sur le quart nord-est du pays, 5 à 9 degrés sur le quart nord-ouest, 9 à 15 degrés sur la moitié sud et jusqu'à 16 à 17 degrés localement sur le piémont pyrénéen, la Corse et le pourtour méditerranéen.