Michel Polnareff raconte l'histoire de la chanson "Le Bal des Laze", un de ses plus grands succès, sortie en 1968.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 28/12/2016 à 07:00

De la phonétique au succès il n'y a qu'un pas pour Michel Polnareff. Invité de Vincent Perrot dans l'émission de RTL Échange public, le chanteur a partagé avec les auditeurs l'histoire de son titre Le bal des Laze avec Pierre Delanoë, le compositeur de la chanson. "C'est très bizarre, je faisais toujours des trucs façon yaourt et je lui dis 'il faut absolument garder le Laze". Alors on a inventé une espèce de conte de fée, on a cherché et on a fait cette histoire (...) En fait on a respecté la phonétique qu'il y avait dans le franglais et de là est née cette chanson".



Une histoire qui n'était pas si éloignée de la réalité. Si la chanson de Michel Polnareff parle d'une famille d'aristocrates britanniques, il existait réellement une famille Laze à l'époque : "Il y a vraiment une famille de Laze, j'ai reçu une invitation mais je ne m'y suis jamais rendu". Succès de l'année 1968, la chanson a été interdite sur les radios car elle commençait par l'évocation d'une pendaison.