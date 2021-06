Les sorties cinéma de la semaine. 13 nouveautés et deux coups de cœur de Stéphane Boudsocq. "Villa Caprice" avec Patrick Bruel et Niels Arestrup et "Chacun chez soi" de et avec Michèle Laroque.

Toujours beaucoup de monde dans nos salles malgré le beau temps du week-end... Adieu les cons d'Albert Duponetl reste en tête et frôle le million 400.000 entrées. Beau démarrage pour The Father de Florian Zeller pas loin des 150.000... À noter le succès des films d'animation : Demon Slayer a maintenant largement dépassé les 500.000 spectateurs en 15 jours, Tom et Jerry atteint les 350 000 et Les Bouchetrous déboulent autour des 90 000.

Il y a cette semaine 13 nouveaux films à l'affiche. Pour commencer, nous avons choisi Villa Caprice de Bernard Stora avec Patrick Bruel et Niels Arestrup. Film RTL de ce mois de juin : une merveille d'écriture et un fabuleux duo-duel de comédiens. La rencontre d'un homme d'affaire que l'on devine assez véreux et d'un avocat que l'on découvre plutôt tourmenté. Le second va devoir décider s'il souhaite défendre le premier et tous les deux vont se retrouver dans une sublime maison de la Côte d'Azur... Influence, domination, manipulation : qui sortira vainqueur de ce jeu de pouvoir ? Réponse à la fin de ce vrai thriller psychologique dans lequel Niels Arestrup prouve une nouvelle fois la finesse de son jeu. Il incarne en majesté en suffisance mais aussi en fragilité ce cador du barreau.

> Villa Caprice - bande-annonce officielle - le 2 juin au cinéma

Cette semaine sort aussi Suzanne Andler de Benoit Jacquot d'après la pièce de Marguerite Duras, nous en parlions avec Charlotte Gainsbourg qui y joue une femme bourgeoise au bord du gouffre, envisageant son avenir sentimental avec son jeune amant dans une belle maison de la Riviera. Là aussi, c'est beau mais douloureux...

C'est aussi le cas du nouveau film de Lucas Belvaux Des hommes tiré du roman de Laurent Mauvignier, qui explore les traumatismes post guerre d'Algérie d'un groupe de jeunes gens innocents devenus des adultes brisés. Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin et Catherine Frot à l'affiche, mais ils n'ont que trois scènes ensemble. On les retrouve la plupart du temps en flash-back, incarnés par de jeunes acteurs avec leur voix off : c'est très frustrant et c'est notre réserve principale à propos d'un film pour le reste passionnant sur cette période encore taboue de notre Histoire de France.

Comédies et douceur

> CHACUN CHEZ SOI – Bande-annonce officielle – Michèle Laroque (2021)

Il y a aussi des comédies au programme. Chacun chez soi de et avec Michèle Laroque mais aussi Stéphane De Groodt... Un vaudeville familial léger et solaire qui raconte comment un couple amoureux mais un peu chamboulé par l'oisiveté de monsieur - soudain passionné par le bonsaïs - va voir débarquer à la maison sa fille et son gendre en galère d'appartement... Une cohabitation assez compliquée s'engage alors, les névroses de chacun refaisant surface...

Si vous aimes les comédies un peu plus barrées, nous vous conseillons chaudement Playlist, premier long-métrage très prometteur de Nina Antico avec Sara Forestier dans le rôle d'une jeune femme se rêvant une vie heureuse au boulot et en amour sans toujours oser s'en donner les moyens. Noir et blanc stylé, écriture qui flirte avec l'absurde : il y a de l'humour et de l'humeur dans ce film à découvrir.

Et nous terminons par un coup de cœur pour le film Petite maman. Un conte fantastique sur l'enfance et la famille réalisé par Céline Sciamma. Nelly, une petite fille partie avec ses parents vider la maison de sa grand-mère au fond des bois va rencontrer au cœur de la forêt Marion, une autre enfant toute aussi solitaire qu'elle... Mais Marion, c'est le prénom de la maman de Nelly... Et si mère et fille faisaient en fait connaissance à travers le temps ? Voilà un film délicat, inquiétant et doux à voir au cinéma à partir de ce mercredi 2 juin là aussi.

> PETITE MAMAN de Céline Sciamma