"Le Garçon et le Héron" : ce que l'on sait sur le très mystérieux film d'Hayao Miyazaki

Pas une image. C'est à l'aveugle que le public japonais s'est rendu en masse pour découvrir le nouveau film du mythique studio Ghibli Le Garçon et le Héron au cinéma en juillet 2023. Le film n'a pu compter que sur la réputation du réalisateur Hayao Miyazaki et sur le bouche-à-oreille. Une bizarrerie à l'époque où le marketing seul peut faire ou défaire des films et où les teasers et trailers se multiplient des mois durant pour lancer tel ou tel long métrage.

Au Japon, pas une bande-annonce, même réservée aux seuls cinémas, n'a fuité. Aucun dessin. Seul un poster représentant une portion du visage du fameux héron titulaire a été dévoilé avant la sortie. Et ce mystère a payé. En pensant à contre-courant, le film a réalisé le plus beau lancement du studio responsable de Princesse Mononoké ou encore du Voyage de Chihiro, dépassant le record détenu alors par Le Château ambulant. En septembre 2023, plus de 5 millions de Japonais s'étaient rendu au cinéma pour voir ce film. Un exploit que l'on peut presque expliquer par la seule respectabilité de Ghibli et de Hayao Miyazaki. Un succès financier, critique et populaire.

Mais l'Occident n'est pas le Japon. Ainsi, pour la carrière internationale de ce film, un schéma plus classique a été pensé. Le film sortira en France le 1er novembre 2023 et le

8 décembre de la même année aux États-Unis. Si Ghibli est très populaire dans l'Hexagone, les producteurs n'ont pas risqué d'entreprendre la même non-campagne qu'au Japon. Le 6 septembre 2023, une première bande-annonce du Garçon et du Héron a donc été partagée en ligne (en tête de cet article). Une bande-annonce qui, et c'est heureux, ne dit pas grand-chose de l'intrigue de ce film.



Un livre interdit

Mais que raconte donc Le Garçon et le Héron ? Ce film d'animation est une adaptation du roman de Genzaburō Yoshino intitulé Et vous, comment vivrez-vous ? (traduit et édité récemment en français aux éditions Picquier). Ce livre encore méconnu en France est un monument littéraire au Japon. Un livre sur la liberté individuelle et la solidarité publié au coeur des années 30 dans un Japon militarisé et allié avec l'Allemagne nazie. Le livre a été interdit et son auteur condamné... offrant ainsi à ce texte un statut légendaire.

Le roman utilise son personnage principal, un adolescent japonais vivant dans les années 30, pour établir un manuel quasi philosophique de vie. Grâce à ses expériences et aux observations de son oncle, ce jeune homme va grandir et émanciper son esprit. Mais Le Garçon et le Héron n'est pas qu'une adaptation fidèle de ce roman. Le Livre des choses perdues de John Connolly, la propre vie de Hayao Miyazaki et toute sa filmographie viennent se mélanger dans ce film qui a fait sortir le maître de sa retraite.



Secrets et détails

Le visionnage de la bande-annonce du film annonce la couleur. Si l'on retrouve les traits habituels du studio et certains incontournables (le feu du Château ambulant, les esprits de Mononoké, le tunnel sombre de Chihiro, la magie visqueuse, la nourriture...), Le Garçon et le Héron semble enrichir et dynamiser considérablement son animation. Les premières critiques font état d'un film moins accessible pour le grand public et les enfants en particulier. Une oeuvre mature, gorgée de symboles et de secrets, que seuls plusieurs visionnages et une connaissance de la vie de Miyazaki et de ses références permettrait de déchiffrer totalement.

La production de ce film a duré 7 ans. Le nombre des dessins nécessaires pour réaliser l'animation "à l'ancienne" du film a été démultiplié pour gagner en fluidité et en détails. Une soixantaine d'animateurs était dédiée à la tâche. Naturellement, c'est le compositeur culte de la maison, Joe Hisaishi, qui a été chargé d'habiller musicalement ce film de 2h04. Pour Le Garçon et le Héron, le musicien a créé quelque 37 morceaux.