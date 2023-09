"Manon des Sources", "L'Exorciste", "Fight Club"... Philippe Caverivière se confie sur ses films cultes

"J'aime bien l'audace", a confié Philipe Caverivière au micro de Vincent Perrot. L'homme de télévision et de radio est un féru de cinéma, malgré un emploi du temps (très) chargé. "Je vois tout à la bourre. Je me rattrape un peu l'été." Il a récemment vu Barbie. Alors ? "Bof, pas fou. C'est un peu simpliste. On part pour deux heures de leçon." Il ne le reverra pas.

Et puis il y a des films qui lui ont mis une (sacrée) claque. Enfant, il se souvient de deux longs-métrages vus au cinéma avec ses parents, issus d'un milieu modeste : Jean de Florette et Manon des Sources. Il s'est souvenu de la "composition, folle, de Daniel Auteuil. Il était magistrale. C'est un acteur de génie." Et puis, "comme tout le monde", il était "tombé amoureux d'Emmanuelle Béart".

Ado, dans les années 80, il a cédé au charme de Clio Goldsmith. "Elle n'a pas été dans des grands films. On n'est pas loin du navet par moment mais elle était tellement belle à l'image." Il a également cité des actrices italiennes comme Ornella Muti ou encore Claudia Cardinale, "une femme et une voix sublimes." Autre ambiance, Philippe Caverivière, toujours ado, a été "traumatisé" par des films d'horreur : Amityville, Les griffes de la nuit, L'Exorciste. "On ne sait jamais si l'on voit trop tôt un film d'horreur", a souligné l'humoriste. "J'étais un grand flippé, je n'étais pas très courageux."

Avançons dans le temps. En 1999 est sorti Fight Club de David Fincher "Je ne sais pas combien de fois j'ai vu ce film. C'était tellement fort." Fincher ? "On sent que le mec est un fou d'exigence." Brad Pitt ? "Il est bien au-delà d'être beau."

Féru de musique, Philippe Caverivière est enfin revenu sur une BO marquante : celle du film d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet et la musique de Yann Tiersen.