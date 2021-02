Le Festival de l'Alpe d'Huez renonce à son édition 2021

publié le 05/02/2021 à 13:09

Le Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez doit finalement renoncer à se tenir cet hiver. Mesures sanitaires obligent, la grand messe des films comiques a dû se résigner à annuler ses événements et projections comme nombre de festivals depuis des mois.

"Nous devons nous résoudre à basculer dans l’inévitable, et de ne pas pouvoir livrer le Festival de l’Alpe d’Huez 2021. Au-delà de la question cruciale et toujours en suspens de l’ouverture des salles de cinéma, la station de l’Alpe d’Huez et ses forces vives tellement touchées par ce contexte, ne pourront pas, et à regret, accueillir le Festival cette année. Nous existerons cependant pendant l’année en soutenant les sorties des films sélectionnés au travers du Label du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, nous ont fait savoir les organisateurs. Nous pensons aux dommages collatéraux et définitivement pensons que le cinéma est essentiel", ont-ils conclu. La prochaine édition du festival, la 25ème, devrait se tenir au début de l'année 2022.

L'édition 2021 devait se tenir en janvier sous le patronage de Michèle Laroque, présidente du jury. Elle devait être entourée de Malik Bentalha, Jeanne Balibar, Ruben Alves et Joséphine Japy pour sacrer le meilleur de la comédie au cinéma.