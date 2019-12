publié le 11/12/2019 à 15:39

En 2020, la Cathédrale Saint-Etienne de Metz fêtera ses 800 ans ! Incarnant toute la richesse spirituelle mais aussi patrimoniale et architecturale du Grand Est, ce monument compte parmi les édifices religieux les plus visités de la région.

Chaque année, ils sont en moyenne 700.000 visiteurs à se presser pour admirer la cathédrale. Pour fêter cet incroyable anniversaire, la ville de Metz a organisé des festivités à la hauteur de l’événement. Durant 15 mois, de novembre 2019 à février 2021, la métropole rendra hommage à celle que l’on nomme la lanterne du Bon Dieu, avec une programmation artistique dense : ateliers pour enfant, concerts, émissions radio en direct, conférences gratuites, spectacles de danse, visites guidées...

"Mont Saint-Michel" : l'album live de Laurent Voulzy

Vendredi dernier, Laurent Voulzy a dévoilé son nouvel album live intitulé Mont Saint-Michel. Un concert enregistré les 06 et 07 septembre dernier au sein de l'abbaye du Mont Saint-Michel, un monument historique situé sur l'îlot du mont Saint-Michel. Une première pour le chanteur qui a immortalisé cet événement dans un double CD et un DVD enfin disponible.

Le double CD + DVD live "Mont Saint-Michel" de Laurent Voulzy

Seulement 400 privilégiés ont pu assister à ses deux concerts exceptionnels. A cette occasion, Laurent Voulzy avait proposé une revisite de son répertoire. Egalement au programme : de nouveaux morceaux inspirés de poèmes et de personnages bibliques "en résonance avec les lieux".

Dans ce double album, l’artiste est accompagné par Naomi Greene au chant, à la harpe et à la guitare électrique, ainsi que de Michel Amsellem au clavier.

"J’aime aller dans les églises et les cathédrales, surtout quand il y a peu de monde, ou même personne, dans ce silence habité, où les bruits de l’extérieur qu’on entend parfois semblent irréels. On franchit le porche, et on est hors du temps, entre ciel et terre. Plantés là, au milieu des villes et des villages parfois depuis des siècles, l’église est un vaisseau spatial. Y jouer, et y chanter est un bonheur, et le lieu n’est pas neutre, car ses murs, voûtes, vitraux, piliers nous imposent leur résonance, et sont des partenaires avec qui il faut compter. Au moment où je travaille sur une pièce musicale et chantée autour de Jeanne d’Arc, le calendrier fait bien les choses". - Laurent Voulzy

L'interprète de Rockcollection est actuellement en tournée dans différentes églises et cathédrale de France. Après Evreux, Chartres, Angers ou encore Libourne en novembre, Laurent Voulzy sera notamment le 12 décembre à Montauban (Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption), le 13 à Bergerac (Eglise Notre-Dame), le 18 à Arlon (Eglise Saint-Martin), le 19 à Sarreguemines (Eglise du Sacré-Cœur) et le 20 décembre à Obernai (Eglise Saint-Pierre Saint-Paul).

