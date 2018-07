publié le 29/08/2017 à 12:30

Plus de deux ans après son album en duo avec son ami de toujours Alain Souchon, Laurent Voulzy est enfin de retour mais cette fois-ci en solo. L'interprète de Cœur grenadine déclare sa flamme pour le Brésil à travers un nouvel opus, Belem, dans les bacs le 1er septembre, en partenariat avec RTL.



"Belem", le nouvel album de Laurent Voulzy

Bercé par la bossa nova et la samba dès son plus jeune âge, Laurent Voulzy a enregistré une partie de l'album à Rio de Janeiro. Belem se compose de 10 chansons dont le premier extrait s'intitule Spirit of Samba. Pour cette chanson, l'interprète de Belle Ile en Mer s'est associé à de grands artistes brésiliens tels que Nina Miranda, Luisa Maita et Eloisa, et de l'actrice Chyler Leigh. Ce qui fait la particularité du morceau, c'est que Voulzy y a intégré des refrains de chansons brésiliennes mythiques comme Filho Maravilha mais aussi Pais tropical.

Partant dans l’aventure d’une élégante compression de la musique brésilienne à la manière de sa Rockcollection, déclaration d’amour au rock livrée en 1977, Laurent Voulzy a résumé ainsi la situation : "Pour le cœur, la samba c’est bien". "Les gens malheureux le sont moins", ajoute-t-il parce qu’il a compris que la samba raconte souvent des chagrins d’amour en s’en riant.



Découvrez le clip de Spirit of Samba", extrait de "Belem"

> Laurent Voulzy - "Spirit of Samba" ft. Chyler Leigh, Nina Miranda, Luisa Maita, Eloisia

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande