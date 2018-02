L'école de Thierry Marx, une formation pour les "publics éloignés de l'emploi"

publié le 22/02/2018 à 20:50

Thierry Marx, le célèbre chef étoilé du Mandarin Oriental, est aussi le fondateur du concept Cuisine mode d'emploi, des formations de courte durée dans les métiers de la restauration. Le 5 mars prochain, il va ouvrir les portes d'une sixième école, spécialisée dans les métiers de la boulangerie, à Dijon.



"Tout est prêt, les auditions ont été faites, les candidats là sont et les professeurs aussi", se réjouit-il au micro de RTL. "C'est gratuit, ouvert aux publics qui sont éloignés de l'emploi ou avec des parcours de vie accidentés. Des gens qui sont un peu sortis des écrans radars et qui par le prisme de Cuisine mode d'emploi, lâchent la main du passé et s'engagent dans une formation courte mais efficace qui les ramène à l'emploi en 12 semaines", explique Thierry Marx.

La formation, ouverte de 18 à 60 ans, permettrait d'après le chef "un retour à l'emploi dans 95% des cas". Pour lui qui a grandi dans un milieu défavorisé, la mise en place de ces formations n'est pas anodine. "Moi, je suis né dans les quartiers (…) ce qui nous a sauvé, c'est qu'assez tôt on a rencontré des cadres éducationnels", raconte-t-il.