"Âge tendre, la tournée des idoles" : "Personne n'est déçu", assure Dechavanne

publié le 21/02/2018 à 20:23

Après avoir fêté son 10e anniversaire Âge tendre la tournée des idoles est de retour en 2018 avec une grande tournée jusqu'au mois d'avril. Tous les ans, elle regroupe de nombreuses stars des années yéyé aux années disco.



"On a mis notre savoir-faire au service d'un spectacle live", explique Christophe Dechavanne, le producteur de la tournée. "Les gens qui assistent à ce spectacle, ressortent avec le sourire jusqu'aux yeux, ils ont passé 2h30 formidables", assure-t-il.

Pour cette nouvelle tournée de nouveaux artistes, mais aussi plus de moyens. "Je pense qu'on a augmenté le niveau de ce spectacle au moins de 30 à 35% par rapport à l'année dernière alors qu'on avait déjà quelque chose de très chouette. On a Dick Rivers qui ouvre le spectacle et Dave qui le finit", détaille Christophe Dechavanne.

"Je suis très fier d'avoir refait ce spectacle (…) Je tiens là, la seule tournée pour les plus de 50 ans. Mais si on veut qu'elle dure, il faut que les gens viennent nombreux", termine-t-il.