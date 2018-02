et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/02/2018 à 20:05

Hafsia Herzi est arrivée dans le cinéma un peu par hasard, mais un hasard qui lui a porté bonheur puisqu'elle a obtenu le César du meilleur espoir féminin en 2008 pour La Graine et le Mulet. Elle est à l'affiche d'un nouveau film, dans les salles mercredi 28 février et qui s'appelle L'amour des hommes. Elle y joue une jeune photographe d'art qui vit à Tunis et qui vient de perdre son petit-ami.



"Elle essaye de se reconstruire, de reprendre goût à la vie, explique Hafsia Herzi. Elle a une idée, qui est de prendre des photos érotiques d'hommes de la rue". C'est quelque chose qui se fait couramment en France, mais pas forcément en Tunisie. Alors qu'elle vit chez ses beaux-parents, la photographe est soutenue par ses proches.

"Son beau-père, dont elle est très proche, l'encourage, la soutient, la pousse à aller plus loin dans ses photos", explique la comédienne. Mais la jeune femme se heurte tout de même à certaines oppositions et au jugement de beaucoup.

> L'AMOUR DES HOMMES Bande Annonce (2018) Hafsia Herzi, Film Français

"Le métier d'actrice était plutôt un rêve, je ne pensais pas que ça allait se réaliser un jour", confie Hafsia Herzi. La comédienne est passée derrière la caméra pour tourner un court-métrage et maintenant un long-métrage, terminé à 80%. Ce dernier raconte l'histoire "d'une femme qui s'appelle Noura, qui vit à Marseille, dans les quartiers nord. Elle a trois enfants, elle est femme de ménage dans les avions (...) C'est le parcours de cette femme dans son quotidien". Elle espère une sortie dans les salles obscures courant 2019.



Lorsqu'elle est interrogée sur son rêve de cinéma, Hafsia Herzi répond qu'elle aimerait bien "jouer une princesse, un jour". En attendant, elle refuse systématiquement certains rôles, dont elle n'apprécie pas la portée. "Le cliché de la délinquante maghrébine, franchement, ça ne m'intéresse pas". "Dès le début j'ai su que je ne voulais pas véhiculer ce message là", conclut Hafsia Herzi.