publié le 24/07/2018 à 13:26

Les fans de Grey's Anatomy et Scandal peuvent se réjouir. La réalisatrice et productrice américaine Shonda Rhimes, à l'origine de ces séries, annonce de nouveaux projets avec Netflix et promet des séries qui mettront les femmes à l'honneur.



La plateforme de streaming a signé un contrat d'exclusivité avec Shondaland, la société de production de Shonda Rhimes, et a annoncé ce lundi 23 juillet huit projets de séries, dont la date de diffusion n'est pas encore connue et les titres sont encore provisoires. Entre les récits historiques, les biopics et les histoires apocalyptiques, il y en aura pour tous les goûts.

"De la Régence en Angleterre jusqu'à Manhattan aujourd'hui, nous avons à Shondaland, une merveilleuse opportunité d'explorer de nouveaux mondes et de raconter ces histoires de différentes manières", a déclaré Betsy Beers, productrice de Shondaland, dans un communiqué.

Redécouvrir l'histoire américaine

La reine des séries américaines proposera un projet inspiré de l'histoire d'Anna Delvey, célèbre arnaqueuse qui a dupé tout le gratin new-yorkais, avant d'être arrêtée en 2017. Pendant plusieurs mois, cette fausse héritière allemande a logé dans des hôtels de luxe à Manhattan, laissant sur son passage ardoises salées et chèques en bois.



Le montant total de ses dettes s'élève à au moins 275.000 dollars. Pour raconter cette histoire romanesque, Shonda Rhimes s'inspirera d'un article écrit par le New-York Magazine au mois de mai 2018.



La productrice de Grey's Anatomy se lancera également dans le récit historique, avec Bridgerton, une série inspirée des romances historiques à succès de l'Américaine Julia Quinn. La série portera "un regard féministe et intelligent sur la romance" et dévoilera "les vies scintillantes, riches, sexuelles, douloureuses, drôles et parfois solitaires des femmes et des hommes du marché matrimonial de la haute société londonienne", selon le communiqué de Netflix. C'est Chris Van Dusen, qui a travaillé sur Scandal, qui en sera le showrunner.



Dans The Warmth of Other Suns, ce sont les décennies de migration (entre 1916 et 1970) des Afro-Américains fuyant le sud à la recherche d'une vie meilleure dans le nord et l'Ouest des États-Unis, qui seront traitées. L'actrice Anna Daevere Smith qui adaptera la série.

De la Maison-Blanche jusqu'au ballet Casse-Noisette

Confirmant son intérêt pour les séries historiques, Shonda Rhimes prépare également un projet sur l'histoire de la Californie dans les années 1840, pendant la guerre menée par les Américains pour s'emparer de cet État alors mexicain. La série Pico & Sepulveda sera écrite par Janet Leahy, scénariste de Mad Men.





Le mouvement Time's Up, suite au scandale Weinstein et aux révélations d'agressions sexuelles dans le cinéma, n'a pas épargné le monde des séries. Shondaland et Netflix préparent un biopic d'Ellen Pao, intitulé Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change. Il racontera la vie de cette juriste américaine, devenue un symbole du combat contre le sexisme dans la Silicon Valley.



Passionné de politique américaine, cette série a tout pour vous séduire. Grâce à La Résidence : Dans l'intimité de la Maison-Blanche, Shonda Rhimes promet d'offrir une vision de l'intérieur vue par les employés et de leur cohabitation avec les familles présidentielles dans la maison la plus célèbre des États-Unis.



Celle qui est à l'origine de Scandal et How to Get Away with Murder veut s'essayer à la série apocalyptique avec Sunshine Scouts. Dans cette série sombre et comique, on suivra les aventures d'un groupe d'adolescents qui essaie d'échapper à un désastre.



Le dernier projet de Netflix et Shondaland concerne les coulisses de la Debbie Allen Dance Academy, qui réinvente le ballet Casse-Noisette. Il s'agira d'un documentaire, intitulé Hot Chocolate Nutcracker, qui montrera sa mise en scène progressiste, avec un casting de tout âge et un mélange de danses traditionnelles.