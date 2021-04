"La Casa de Papel" (Netflix) : Jaime Lorente avertit les fans sur la Partie 5

publié le 03/04/2021 à 20:02

La Casa de Papel se rappelle au bon souvenir des fans. Presque un an après l'annonce officiel de la cinquième et dernière partie de la série à succès de Netflix, Jaime Lorente, l'interprète de Denver a posté un mystérieux message sur son compte Instagram.

"Le compte à rebours commence", explique Jaime Lorente en légende de la photo publiée le 2 avril dernier. L'acteur pose dans la célèbre combinaison rouge des héros et héroïnes de La Casa de Papel, arme dans une main et masque de Dali dans l'autre. L'interprète de Denver ne rentre pas dans les détails et il faudra s'armer de patience avant de découvrir s'il nous a annoncé l'arrivée imminente d'un premier teaser de la Partie 5 de La Casa de Papel ou sa date de diffusion sur Netflix.

"Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe. Comment mettre le Professeur au pied du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante", expliquait Alex Pina, le showrunner de la série dans un communiqué de Netflix, en juillet dernier.

Selon les premières informations, cette Partie 5 comptera 10 épisodes. Au casting, on retrouvera tous les personnages vus dans les précédents épisodes dont Álvaro Morte (le Professeur), Úrsula Coberó (Tokyo), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio) et Esther Acebo Enrique Arce (Arturo).