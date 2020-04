L'acteur Brian Dennehy, le méchant dans "Rambo", est décédé

publié le 17/04/2020 à 12:56

Il incarnait le shérif qui harcelait Sylvester Stallone ans le tout premier Rambo : First Blood en 1982. L'acteur Brian Dennehy, gueule de Hollywood, est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé son agent jeudi 16 avril. L'acteur est mort mercredi 15 avril à son domicile du Connecticut de causes naturelles sans rapport avec la pandémie de coronavirus, a précisé son agent.

Brian Dennehy était un spécialiste des seconds rôles et incarnait souvent des méchants. L'acteur a été remarqué dans Roméo + Juliette ou les séries Dynastie, Dallas et plus récemment dans Blacklist. Il avait également joué aux côtés de Robert De Niro et d'Al Pacino en 2008 dans le film policier La Loi et l'Ordre.

Le comédien américain à la filmographie bien remplie était aussi un acteur de théâtre confirmé. Il s'est illustré à Broadway et a remporté deux Tony Awards, plus grandes récompenses théâtrales aux États-Unis. Brian Dennehy a également été nommé six fois aux Emmy Awards, sans être récompensé, et a fini par décrocher un Golden Globe pour son rôle de Willy Loman dans la mini série Death of a Salesman.

"Charismatique, d'une générosité sans limites, il était un père et un grand-père fier et dévoué, il manquera à sa femme Jennifer, à sa famille et ses nombreux amis", a écrit sur Twitter sa fille Elizabeth, elle-même actrice.

L'hommage de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone a réagi à l'annonce de son décès en postant une photo des deux acteurs

lors du tournage de Rambo. "Le grand acteur Brian Dennehy est décédé. Il était simplement un acteur brillant. Il était aussi un vétéran du Vietnam qui m'a beaucoup aidé à construire le personnage de Rambo. Le monde a perdu un grand artiste," a-t-il écrit sur Instagram.