Kristoff St. John, Neil Winters dans "Les Feux de l'amour", est mort à 52 ans

Il était un des visages récurrents du feuilleton inoxydable de la télévision américaine - et française - Les Feux de l'amour (The Young & the Restless) diffusée sur TF1 et CBS. Kristoff St. John, jouait Neil Winters depuis 1991 dans le célèbre soap opera de William Joseph Bell. C'est l'avocat de l'acteur, Mark Geragos, qui était âgé de 52 ans qui a annoncé aux médias américains la mort du comédien.



D'après les sources policières de site américain TMZ, les forces de l'ordre ont été prévenues après la visite d'un ami de Kristoff St. John dans sa propriété de San Fernando Valley près de Los Angeles en Californie. Ce proche a trouvé le corps inanimé de son ami avant d'appeler les secours qui n'ont pu que constater le décès de l'acteur sur place.

D'après ces mêmes sources et les premiers éléments de l'enquête, il n'y aurait pas de traces de violence pouvant conduire à la thèse d'un homicide. De l'alcool a été retrouvé dans la maison et pourrait avoir un lien avec la mort de l'acteur.

Un rôle marquant et une vie famille tragique

Pour son rôle dans Les Feux de l'amour, Kristoff St. John a reçu 9 nominations pour les Daytime Emmy Awards qui récompensent les programmes diffusés en journée à la télévision américaine. Tout au long de sa carrière il a aussi remporté une dizaine de prix pour avoir représenté la diversité à Hollywood : les NAACP Image Awards (pour National Association for the Advancement of Colored People - L'association nationale de promotion des gens de couleur).



Malgré cette carrière bien remplie, l'acteur et sa famille ont connu des phases très difficiles. Kristoff St. John et son ex-femme, la boxeuse Mia St. John, ont perdu leur fils Julian en 2014. Ce dernier s'est suicidé alors qu'il était dans un centre de soins psychiatriques. Trois ans après, c'est Kristoff St. John lui-même qui a menacé de mettre fin à ses jours avec une arme à feu.