publié le 12/02/2020 à 20:00

Notre invité Bernard Benoliel, directeur de l'Action culturelle à la Cinémathèque française nous emmène à Hollywood, sur les plateaux de cinéma des grands péplums et superproductions de la première moitié du XXe siècle, avec ses stars mythiques et ses tournages bien souvent épiques. On y croise Kirk Douglas, Lauren Bacall, Humphrey Bogart, Marylin Monroe ou encore Cecil B. DeMille.

Qui a inventé cette expression, l’âge d’or d’Hollywood ? Quels étaient les studios les plus puissants de l'époque ? Les stars avaient-elles le pouvoir dans ces studios ? Qui étaient les acteurs les mieux payés ? Que tentent de faire les studios au milieu des années 1950 pour contrer l'essor de la télévision ?

Notre invité nous racontera les coulisses des tournages de films cultes, des péplums comme Ben Hur en passant par le casting démesuré pour le film Autant en emporte le vent, et nous racontera ce que fût la '' chasse aux sorcières '' à Hollywood durant le maccarthysme.