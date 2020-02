Carlos Ghosn aurait engagé un agent à Hollywood

publié le 10/02/2020 à 19:28

L'évasion de Carlos Ghosn du Japon était déjà digne d'un film hollywoodien. Sa retentissante histoire pourrait bien être portée à l'écran. L'ancien patron de Renault aurait en effet engagé un agent pour étudier les propositions des studios, selon Bloomberg.

Michael Ovitz a été brièvement patron de la Walt Disney Company dans les années 1990, mais surtout, auparavant dans les années 1970, il a été le co-fondateur de Creative Artists (CAA) chargé de représenter des artistes et des créateurs à Hollywood. Il se chargeait des contrats de Dustin Hoffman, Meryl Streep, Steven Spielberg, Michael Douglas et beaucoup d'autres.

Dans les années 1980 et 1990, Michael Ovitz était considéré comme l'homme l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Depuis il est un peu plus discret mais reste très influent dans l'ombre.

Négocier avec Hollywood

Il sera chargé d'évaluer les projets, propositions de studios ou de sociétés de production qui souhaiteraient adapter l'histoire de Carlos Ghosn au cinéma ou à la télévision, et devra surtout négocier un contrat de plusieurs millions de dollars, même s'il avait démenti lors de sa conférence de presse à Beyrouth tout contrat avec Netflix.

Beaucoup d'Américains ont découvert très récemment le nom de Carlos Ghosn. Ils connaissant tous Nissan, très présents aux États-Unis. Et les échos du départ rocambolesque de l'ancien PDG du Japon ont intéressé l'Amérique. Le New York Post a même mis en Une, pleine page, une caisse de concert comme celle dans laquelle Carlos Ghosn s'est caché.