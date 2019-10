publié le 01/10/2019 à 20:08

Quoi de mieux qu'une adaptation en série pour une histoire mythologique compliquée, pleine d'intrigues et d'histoires d'amour à foison ? Les fans de mythologie grecque ne cessaient de réclamer à Netflix une fiction, et ils ont été entendus.

Le 24 septembre 2019, la plateforme américaine a annoncé sur son compte Twitter : "Plus la peine de nous demander : on prépare bien une série sur la mythologie grecque qui s’appelle Kaos". Cette nouvelle série se basera sur les aventures des dieux et déesses grecques, ainsi que sur les célèbres héros et héroïnes de la mythologie. Cependant, il ne s'agira pas d'une adaptation totalement fidèle aux écrits anciens.

Netflix précise que sa nouvelle production revisitera les mythologies grecque et romaine avec "modernisme" et "humour noir" et explorera "la politique des genres, les jeux de pouvoir, et la vie aux enfers".

Plus la peine de nous demander : on prépare bien une série sur la mythologie grecque qui s’appelle Kaos. https://t.co/Lb9RPsHcnl — Netflix France (@NetflixFR) September 24, 2019

"Ragnarok", la série sur la mythologie nordique

Netflix avait également annoncé une série en préparation sur la mythologie nordique pour 2020. On a déjà pu être initié à cette mythologie avec la série produite par History, Viking. Cette dernière raconte les aventures et conquêtes scandinaves d'un jeune guerrier à la fin du huitième siècle, mais Ragnarok s'annonce beaucoup moins sombre.

En effet, également ancrée dans un contexte moderne, la série Netflix fera dans le récit initiatique : un groupe d'adolescents de la ville scandinave fictive d'Edda assistera, impuissant, à des catastrophes climatiques annonçant, selon eux, le Jour du jugement dernier (Ragnarök en vieux norrois).

On t’a déjà parlé de Kaos pour la mythologie grecque. Maintenant, on te présente Ragnarok pour la mythologie nordique. Ça arrive en 2020. Et oui, tu as bien vu Christoffer de Skam. pic.twitter.com/q4Agz1qubT — Netflix France (@NetflixFR) March 19, 2019

Ce groupe d'ados ne sera pas étranger aux fans de la série pour ado Skam. On retrouvera les acteurs de cette série norvégienne dont Herman Tømmeraas (Christopher), David Stakston (Magnus) et Theresa Frostad Eggesbø (Sonja).