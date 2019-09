publié le 24/09/2019 à 19:58

Un nouveau shérif est en ville. Selon le site d'informations américain Deadline, le personnage mythique de nos dimanches après-midis, Walker, Texas Ranger, sera de retour sous un nouveau visage, celui de Jared Padalecki.

Plus jeune, mais pas pour le moins inexpérimenté dans le combat contre le crime. Le jeune acteur de 37 ans est connu pour avoir joué Sam Winchester, un chasseur de créatures surnaturelles, pendant 15 saisons dans la série Supernatural, ainsi que Dean Forester dans Gilmore Girls. Cette fois, en plus de produire la série, il incarnera le personnage principal de Cordell Walker, un sergent spécialisé en art martiaux et punchlines bien dosées, capable d'arrêter les méchants à mains nues et de monter à cheval à cru comme un vrai Texan.

Jared Padalecki, originaire du Texas lui aussi, aura la lourde tâche de succéder à Chuck Norris, dont le talent a rendu l'acteur indissociable du personnage de 1993 à 2001.

> Walker texas ranger generique

Selon Deadline, le reboot restera fidèle à la série originale crée par Albert S. Ruddy et Leslie Greif. Cordell Walker aura le droit à une partenaire et explorera les mêmes thèmes comme la morale ou la famille. Pour l'instant, aucun diffuseur ne s'est prononcé sur la série, même si selon Deadline, CW (Supernatural) et CBS (Walker Texas Ranger) seraient potentiellement intéressées.