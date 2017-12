publié le 08/12/2017 à 12:09

C'est sans doute la dernière fois que les spectateurs vont pouvoir retourner sur la célèbre île aux dinosaures, née dans l'esprit de Michael Crichton et mise en images par Steven Spielberg. En 1993, le public découvrait de vastes plaines verdoyantes et, à l'horizon... un volcan. Ce dernier menace désormais d'exploser et d'éradiquer une fois pour toutes les derniers reptiles géants de la planète.



Dans Jurassic World 2, notre nouveau héros campé par Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie, Parks and Recreation) est accompagné de Bryce Dallas Howard (Black Mirror) pour une ultime mission. Leur objectif est de sauver les dinosaures de l'extinction qui les menace et en particulier "Blue", une jeune femelle dinosaure élevée par notre héros. Reste à savoir si elle se souvient de lui ou préférera boulotter son bras pour un quatre heure improvisé.

Les fans de la franchise retrouveront avec plaisir Jeff Goldblum qui reprendra le rôle du mathématicien Ian Malcolm du premier volet de la saga. Jurassic World 2 est attendu dans les salles obscures le 6 juin prochain.

Jeff Golblum fait son grand retour sur l'île des dinosaures Crédit : Universal