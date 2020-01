publié le 15/01/2020 à 12:10

"C'est très difficile d'être un président, vous allez vous en rendre compte. J'ai déjà lâché la prise depuis hier, on ne m'appelle plus 'président' mais 'machin'", lance avec humour José Garcia, le tout nouveau président du jury du Festival de cinéma de l'Alpe d'Huez où sera présentée la fine fleur de la comédie française. "C'est extrêmement sérieux, reprend-il, c'est la première fois que je suis président d'un jury ou que je suis même dans un jury. Le Festival de l'Alpe d'Huez a porté bonheur à beaucoup de monde, moi le premier puisque c'est ici que nous avons présenté La Vérité si je mens il y a 23 ans. Tous les films présentés ici m'ont porté bonheur et ont connu de grands succès en salles. C'est le seul festival en Europe de comédies et il y a une vraie importance et de vrais enjeux".

On compte huit films en compétition dont Chacun chez soi de et avec Michèle Laroque, (qui sera d’ailleurs l'invitée de Laissez-vous tenter le 16 janvier), Divorce club de et avec Michael Youn, (qui lui sera invité vendredi 17 janvier), Terrible jungle avec Vincent Dedienne et Catherine Deneuve, Lucky avec le trio Florence Foresti, Alban Ivanov et Michael Youn, La daronne avec Isabelle Huppert dans une de ses rares comédies, Forte avec Melha Bedia et Valérie Lemercier, Mine de rien avec Arnaud Ducret et Mélanie Bernier et Tout nous sourit avec Elsa Zylberstein et Stéphane de Groodt… Riche programme auquel j’ajoute le film d’ouverture hier soir Le lion de Ludovic Colbeau-Justin avec Dany Boon et Philippe Katerine qui sort le 29 janvier avec RTL ou comment un malade d’hôpital psychiatrique affirmant être un redoutable agent secret va entraîner avec lui son psy dans une improbable comédie d’action…

Le festival, présidé par José Garcia, se déroule en Isère du mardi 14 au dimanche 19 janvier 2020. Dans son jury on retrouve Sabrina Ouazani, connue entre autres pour son rôle dans la série Netflix, Plan Coeur mais aussi Chloé Jouannet, l'actrice qui s'est illustrée dans le dernier film de Kerry James, Banlieusards et le réalisateur, Nicolas Benamou. Ce dernier y avait gagné le prix du Public et le prix du Jury en 2014 pour Babysitting. Plus inattendu, le musicien Bob Sinclar est également dans ce jury.