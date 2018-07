Jennifer Aniston de retour sur le petit écran avec Reese Witherspoon

publié le 28/07/2017 à 10:51

Dix ans après avoir incarné Rachel Green dans Friends, Jennifer Aniston va faire son grand retour à la télévision. Selon The Hollywood Reporter, elle sera la star d'une prochaine série, diffusée sur HBO ou Netflix, et dont le nom n'a pas encore dévoilé. Côté casting Jennifer Aniston partagera l'affiche avec Reese Witherspoon (Big Little Lies). De belles retrouvailles puisque l'actrice a incarné Jill Green, la petite sœur de Rachel, dans la saison 6 de Friends, série emblématique de la chaîne NBC.



Cette fois-ci, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon seront propulsées dans le monde des médias, à New York (comme dans Friends), et plus particulièrement les coulisses des émissions matinales, comme l'explique The Hollywood Reporter. Produite par Michael Ellenberg (Promotheus) et avec un scénario de Jay Carson(House of Cards), cette prochaine série devrait rapidement faire grimper les enchères entre les chaînes américaines qui voudrait l'acquérir.

En janvier dernier, Jennifer Aniston avait confié au magazine Variety qu'elle était prête à de nouveau jouer dans une série : "C'est là qu'il y a du travail. C'est là qu'il y a de la qualité. À ce stade de ma carrière, je veux prendre part à de belles histoires, incarner des personnages passionnants et aussi passer un bon moment". Et avec Reese Witherspoon comme collègue, ce retour tant attendu par les fans devrait se dérouler au mieux.