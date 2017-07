Trump-Poutine au G20 : une scène identique prédite dans "House of Cards"

publié le 10/07/2017 à 10:43

Quand la fiction semble prédire la réalité. C'est souvent le cas avec la série House of Cards qui raconte l'histoire d'un président des États-Unis, fictionnel, en montrant les dessous du pouvoir. On y voit alors le chef de l'État, Frank Underwood interprété par Kevin Spacey, jouer son rôle de président de la première puissance mondiale et rencontrer de nombreux homologues étrangers, dont le russe, Petrov.



Des scènes qui collent particulièrement bien à l'actualité. Vendredi 7 juillet, lors du sommet du G20, les présidents russe et américain réels ont été photographiés dans la même position qu'une scène de la série où les deux chefs d'états se rencontrent. Une image troublante tellement la composition et les gestes des protagonistes se ressemblent. Donad Trump, à droite de la photo, tendant la main à Vladimir Poutine qui baisse le regard, d'un air dépité.

Une scène que les spectateurs de House of Cards ont déjà pu visionner dans un épisode de la série. Un internaute a d'ailleurs tweeté les deux photos côte à côte pour mieux rendre compte de la ressemblance. Une image qui a été reprise par le compte du personnage fictionnel Frank Underwood avec cette légende : "Quand la vie imite l'art" et le hashtag du G20.

Déjà en mai dernier, l'actrice Robin Wright qui interprète la première dame avait estimé que "Donald Trump a volé toutes les idées" de la série. Sur les réseaux sociaux, la production Netflix s'amuse régulièrement en rebondissant sur l'actualité, qu'elle concerne les États-Unis ou d'autres pays. Ainsi, il y a un an, le compte Twitter d'House of Cards avait commenté l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls lors de la Loi Travail avec cette légende : "La démocratie est tellement surfaite".