Jean Paul Gaultier dans Les Essentiels

publié le 12/08/2018 à 13:00

Les Essentiels de Jean-Paul Gaultier

Pour cette 4ème saison des «Essentiels » sur RTL, les invités de Stéphane Boudsocq se racontent à travers un film, un livre, un disque et un concert



Le concert : Le dernier concert de Christine and the Queens



Le Livre : « Mistinguett, la reine des Années Folles » de Martin Penet, publié aux éditions du Rocher en 1996



Le film : « Falbalas » de Jacques Becker sorti en 1945





L'album : « Cure », le premier album d'Eddy de Pretto, jeune auteur-compositeur-interprète de 25 ans

Le spectacle FASHION FREAK SHOW de Jean-Paul Gaultier se jouera au Folies Bergères du 18 septembre au 30 décembre 2018



Pour découvrir les essentiels de l'invité... il suffit d'écouter l'émission. Sans oublier les confidences de nos invités. Bienvenue dans Les Essentiels 2018.