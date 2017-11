publié le 08/11/2017 à 20:15

C'est un couturier aux mille facettes et aux innombrables talents qui a confié à RTL un projet fou à la hauteur du personnage. Jean Paul Gaultier, enfant terrible de la mode à ses débuts, présentera dès le 2 octobre 2018 un spectacle autour de sa vie, 50 ans de pop culture, d'excentricités, de rencontres, de tenues.



Jean Paul Gaultier, 65 ans aujourd'hui, a créé des costumes pour des films ou pour des chanteuses comme Madonna ou Mylène Farmer, scénographié des défilés complètement fous mais jamais il n'avait mis en scène un spectacle. Alors que cette passion est antérieure à celle de la mode.

"Ça date de mon enfance en vérité", confie Jean Paul Gaultier en exclusivité radio pour RTL. "Le premier choc que j'ai eu, ça n'a pas été un choc de mode", se rappelle-t-il. À l'âge de 9 ans, il a regardé la première des Folies Bergère sur TF1 avec sa grand-mère. "J'ai vu en noir et blanc descendre à un moment deux filles qui étaient avec des plumes, des bas résille, des boucles d'oreille qui brillaient. J'ai trouvé ça magnifique", détaille le créateur.

Maintenant, je suis le vieillard terrible de la mode Jean Paul Gaultier Partager la citation





Pour ce souvenir, et parce qu'il aime prendre des risques et qu'il aime surtout la différence, Jean Paul Gaultier se lance dans la revue. Pour ce projet fou qui s'appellera le Fashion Freak Show, il partagera le travail de mise en scène avec la réalisatrice césarisée Tonie Marshall. Pour la danse, le créateur a embauché l'excellente Marion Motin - chorégraphe de Christine & The Queens, Stromae et de la comédie musicale Résiste.



Un casting XXL et côté bande-son, un grand nom de la musique pourrait rejoindre le projet. Pour les costumes, il seront évidemment signés Gaultier, qui avoue avoir plus de liberté que pour un défilé de mode. Cerise sur le gâteau, certains de ses tenues les plus cultes feront partie du spectacle, devenant des personnages à part entière de Fashion Freak Show.

L'affiche de la revue de Jean Paul Gaultier Crédit : Jean Paul Gaultier

Le défi de la mise en scène, Jean Paul Gaultier peut le relever car il ne se consacre désormais plus qu'à la haute couture, plus de prêt-à-porter pour lui. Est-il néanmoins toujours pour autant "l'enfant terrible de la mode" ? "Pas du tout, maintenant je suis le vieillard terrible de la mode... Maintenant je suis de la revue", décrit-il dans un éclat de rire.



Le Fashion Freak Show s'annonce comme l'un des spectacles événements de la rentrée 2018. Ça commencera le 2 octobre 2018 aux Folies Bergère, à Paris. La billetterie ouvre ce jeudi 9 novembre à 10 heures. Tarifs à partir de 39 euros.