Iris Mittenaere a ébloui le public en défilant pour Jean Paul Gaultier

Iris Mittenaere a fait fort pour la Fashion Week Haute-Couture 2017-2018. Miss Univers 2016 a en effet défilé mercredi 7 juillet pour le grand couturier français, Jean Paul Gaultier, à l'occasion du grand événement de la mode, au QG du créateur. La Lilloise, habituée des défilés, s'est prêté au jeu du mannequinat au grand bonheur des spectateurs et du parterre de stars, dont Catherine Deneuve, Rossy de Palma et Carla Bruni.



Pour l'occasion, la jeune femme de 24 ans a pu porter des œuvres du maître styliste. L'une d'elles, d'un noir transparent, a fait crépiter les flashs des photographes et n'a pas manqué de marquer les esprits. La mannequin est ensuite revenu en arborant un drapé blanc gracieux.

Pour la soutenir dans ce moment stressant, la Miss France 2013 Flora Coquerel était présente, ainsi que Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France. Très fière, elle a immortalisé le moment sur son compte Instagram. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'Iris Mittenaere s'essaie aux podiums, ayant déjà défilé sur le catwalk de New York, en février dernier.

#pfw @irismittenaeremf @jpgaultierofficial #catwalk #gaultier #missuniverse @missuniverse @missfranceoff Une publication partagée par Sylvie Tellier (@sylvietellier) le 5 Juil. 2017 à 6h32 PDT