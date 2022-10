Jean Dujardin va incarner Zorro dans une série pour France Télévisions

C'est un rôle plutôt inattendu pour Jean Dujardin. Après avoir joué l'espion dans OSS 117, le directeur de la brigade antiterroriste dans Novembre ou une grande vedette du cinéma muet dans The Artist, l'acteur oscarisé en 2012 va devenir... Zorro le temps d'une série sur France Télévisions.

Cette série est actuellement "en cours de développement" avec comme scénariste Benjamin Charbit (co-scénariste de la série Les sauvages et qui avait notamment participé au scénario du film Bac Nord).

Elle sera produite par la société Collectif 64 (présidée par Marc Dujardin, le frère de l'acteur) avec la participation de France Télévisions. On ne sait pas qui incarnera les autres personnages, dont Bernardo, le serviteur muet de Zorro, et son adversaire balourd, le sergent Garcia.

"Nous sommes ravis d'être associés au développement de cette belle série familiale d'aventures !", a déclaré sur Twitter Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales de France Télévisions, le tout accompagné d'une photo de Jean Dujardin avec le costume XIXe siècle et la fine moustache de Don Diego de la Vega, l'identité réelle de Zorro. Derrière, on peut distinguer l'ombre du justicier masqué et le fameux Z qu'il signe à la pointe de son épée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info