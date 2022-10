"House of the Dragon", saison 1, épisode 10 : que dévoile le teaser de l'épisode final ?

C'est déjà la fin... Après un épisode 9 entièrement tourné vers la capitale, Port-Réal, et le camp des Verts, la saison 1 de House of the Dragon va se conclure par une grande bataille. Cette première saison a été une longue introduction qui a placé les pions très intelligemment sur l'échiquier de Westeros. Maintenant que les deux camps, celui de Rhaenyra et celui d'Alicent, sont cristallisés, la guerre peut commencer.

L'épisode 9 a montré la grande rapidité avec laquelle les Verts ont usurpé le trône de l'héritière officielle pour placer à la tête du royaume Aegon. Pas de temps pour pleurer le roi Viserys, il fallait agir et vite. Malgré l'état de siège de la ville, la princesse Rhaenys a réussi à survivre et s'enfuir de la capitale grâce à son dragon. Direction Peyredragon pour prévenir Rhaenyra et Daemon de la situation...

Dans le teaser qui a dévoilé ce 17 octobre 2022, nous pouvons voir les alliés de Rhaenyra s'unir autour d'elle et réfléchir au meilleur plan à adopter pour reprendre le Trône de Fer. Nous pouvons voir l'échec des négociations entre Rhaenyra (qui porte la couronne de son père), Daemon et Otto Hightower, une fois de plus réunis sur le chemin de pierre menant à Peyredragon. Un échec qui signifie le début d'une vaste bataille aérienne entre les dragonniers des deux familles.

L'épisode 10 sera diffusé le 24 octobre 2022 sur la plateforme de streaming OCS. Il s'agira du dernier épisode de la saison 1, mais pas du dernier épisode de House of the Dragon.

