"Dirty Dancing" : un nouveau film avec Jennifer Grey confirmé

publié le 07/08/2020 à 11:01

C'est confirmé ! Un nouveau film Dirty Dancing est bien en projet à Hollywood, et il se fera avec l'actrice principale du premier volet : Jennifer Grey. C'est le PDG de la société de production Lionsgate, Jon Feltheimer, qui l'a confirmé au magazine américain Deadline.

"Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans attendaient", a promis Jon Feltheimer. Dirty Dancing, sorti en 1987, avait eu un succès retentissant à son époque : il avait rapporté 218 millions de dollars, pour un coût de production de 5 millions.

En 2004, une suite de Dirty Dancing (Dirty Dancing : Havana Nights) avait déjà été produite, mais sans Jennifer Grey, qui incarnait le personnage culte de Bébé. Cette fois, l'actrice jouera dans le film, et participera à sa production. Le projet sera dirigé par Jonathan Levine et Gillian Bohrer, qui ont déjà travaillé ensemble sur la comédie Warm Bodies. Ils travailleront avec Mikki Daughtry et Tobias Iaconis, les deux scénaristes du film À deux mètres de toi.