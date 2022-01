"Jane by Charlotte" : dialogue intime et pudique entre Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg

Rencontre avec Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg pour la sortie du documentaire "Jane by Charlotte"

Une rencontre sous la forme d'un documentaire avec deux chanteuses et comédiennes qui sont aussi mère et fille : Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg... La seconde a suivi et filmé la première durant de longs mois à travers le monde au cours d'une tournée symphonique des chansons de Serge Gainsbourg, qui les a emmenées de Tokyo à New York en passant par Londres et la Bretagne... Le résultat s'intitule Jane by Charlotte, il sort le 12 janvier 2022... L'occasion d'un dialogue à la fois intime et pudique qui parle des relations parents-enfants, de transmission, du deuil mais aussi des plaisirs de la vie... C'est touchant et passionnant de regarder ces deux grandes timides se dire doucement des choses qui les hantent parfois depuis des décennies.

"J'avais peur que ça soit qu'on évoque des choses que je n'avais pas bien faites, plus jeune comme maman, commence Jane Birkin au micro de RTL. Quels vont être les reproches et comment les résoudre finalement ? Finalement j'ai compris qu'il s'agissait autant des questionnements d'une fille, de savoir sa place, son importance, ses inquiétudes à elle... Et à la fin ce sont des déclarations personnelles tellement bouleversantes que je comprends que les gens soient très touchés en sortant de ce film."

"Au début, le projet n'était pas très précis, explique Charlotte Gainsbourg. Prendre une caméra... Le prétexte, c'était d'être à ses côtés, la suivre, la regarder travailler... Les concerts symphoniques m'ont profondément émue, les textes très liés à mes parents..."

Dans ce documentaire, on découvre l'une des obsessions de Jane Birkin : ne jamais rien jeter, quitte à tout entasser... Autre moment fort du film : la visite de la maison de Serge Gainsbourg rue de Verneuil à Paris... Lieu de pèlerinage pour les fans de l'artiste, lieu de mémoire pour Charlotte et lieu inaccessible pour Jane Birkin jusqu'à ce documentaire. Elle ne s'était jamais autorisée à y revenir depuis leur rupture. "Je trouvais que c'était son domaine cette maison, explique Jane Birkin. C'est n'était plus à moi dès mon départ. J'avais peur de gêner, de m'immiscer entre elle et son père". Pendant longtemps, Charlotte Gainsbourg a voulu garder cette maison rien que pour elle, tel un sanctuaire. Maintenant, l'adresse pourrait devenir, avec son accord, un musée. "Je crois les doigts", confie Charlotte Gainsbourg.