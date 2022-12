INVITÉE RTL - Miss France : "L’évolution des critères est inévitable", selon Carole Bouquet

C'est le concours de beauté le plus célèbre de France. Ce samedi soir à Châteauroux, on connaitra le nom de celle qui succèdera à Diane Leyre et deviendra Miss France 2023. 30 candidates prétendent au titre, alors que le concours ouvre une nouvelle page de son histoire. En effet, les critères de sélection ont évolué. Une évolution "inévitable" selon Carole Bouquet, invitée ce samedi du Journal Inattendu sur RTL.

Les candidates peuvent désormais être mariées, tatouées, avoir des enfants. "Je pense que l’évolution des critères est inévitable. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans tenir compte de toute la diversité possible. Aucune femme n'a envie d'être associée à une poupée Barbie", a commenté l'actrice, très engagée dans la cause féministe.

"Après, pourquoi on fait ce genre de concours, je dois dire que je ne sais pas. Mais si on les écoute parler, il y a des jeunes femmes absolument incroyables. C'est un rapport au corps et à la beauté que j'ai du mal à comprendre et en même temps j'y vois des jeunes filles remarquables", ajoute Carole Bouquet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info