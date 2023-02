INVITÉE RTL - "La syndicaliste" : une histoire où "la réalité dépasse la fiction", confie Isabelle Huppert

À écouter CINÉMA - Isabelle Huppert est l'invitée de Yves Calvi et Stéphane Boudscoq 00:08:28

Isabelle Huppert est à l'affiche de La syndicaliste de Jean-Paul Salomé (sortie le 1er mars), où elle joue Maureen Kearney une déléguée CFDT condamnée pour "dénonciations mensongères", mais acquittée en appel en 2018. Dans cette histoire, "la réalité dépasse la fiction. Ce qui m'a attiré, c'est tout son parcours, la double peine qu'elle subit. Non seulement ce qu'elle a subi mais aussi le fait qu'on ne la croit pas", raconte Isabelle Huppert, invitée de RTL ce vendredi 24 février.

Dans ce combat, Maureen Kearney a été agressée chez elle, et la police a alors remis en cause sa parole. "C'est un film politique au sens très large du mot. En voyant le film on s'aperçoit à quel point il y a des thèmes actuels, les violences faites aux femmes, le respect de la parole des femmes. Et encore, il parait qu'on est en dessous de la vérité", dit l'actrice.

Alors que se déroule ce vendredi la 48ᵉ cérémonie des César, Isabelle Huppert, actrice la plus nommée dans l'histoire de la compétition avec 16 nominations, revient sur ce moment qui rassemble le cinéma français. "Dans tous les cas on en parle, en bien ou en mal. Vaut mieux en parler que de passer le cinéma sous silence. C'est un moment particulier, on est un peu nerveux face à cette cérémonie", confie-t-elle que "oui je vais la regarder. Une soirée César entre moi et moi".

