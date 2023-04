Comment résumer sa vie avec une seconde par année de vie ? C’est le défi qu’a proposé Ophélie Meunier à Dany Boon, samedi 15 avril dans Le Journal Inattendu. L’humoriste et comédien, âgé de 56 ans, a donc disposé de 56 secondes pour dresser son autoportrait. Dany Boon s’en est sorti avec brio, agrémentant sa présentation de quelques mots en ch’ti, comme tout bon Nordiste qui se respecte.

"Fils d’une Ch’ti et d’un Kabyle boxeur et chauffeur routier, il grandit dans l’allégresse d’une famille modeste. Puis très vite, sentant que son physique particulier ne pourrait pas le mener à une carrière de jeune premier, il décide de s’en aller vers la comédie et de faire rire ses pairs", débute-t-il. "Il part à Paris et démarre une carrière de one-man show dans la rue puis sur scène, et enfin le cinéma l’accueille à bras ouverts et il fait rire des millions de personnes. Il est le plus heureux des hommes", a improvisé Dany Boon, dont le nouveau film La vie pour de vrai, qu'il réalise, sort mercredi 19 avril en salles.



L’humoriste a également présenté la météo en ch’ti, suscitant l’hilarité sur le plateau.



