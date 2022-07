"Sept à Huit" : "Je suis convaincu que la France n'est pas raciste", assure Jamel Debouzze

"Je suis profondément Français, corps et âmes", défend Jamel Debbouze, interrogé sur les prénoms de ses enfants (Léon-Ali et Lila-Fatima-Brigitte, "le prénom de ma mère et ma belle-mère") qu'il a eus avec la journaliste Mélissa Theuriau, et que certains ont vu comme une assimilation, quand d'autres ont dénoncé une trahison. L'humoriste de 47 ans refuse "de rentrer là-dedans" car "c'est un commerce pour nous diviser". "Je suis né en France, je suis Français, c'est la résultante de tout ça", défend-t-il au micro de "Sept à Huit", dimanche 3 juillet.

Les yeux rieurs, Jamel Debbouze dit "avoir l'impression qu'on progresse" sur le sujet du racisme en France. "C'est très très lent et très subtil", admet-il, estimant que "l'on fait le commerce de tout ce qui n'avance pas" car "nous opposer fait vendre".

Et il fait preuve d'un grand optimisme quand il s'agit de son pays. "Aux dernières présidentielles, on avait l'impression qu'un Français sur deux était raciste, avec le vote pour Le Pen. Mais, moi, je suis convaincu que la France n'est pas raciste. Je suis sûr que c'était un vote de misère, une plainte contre Macron", assure-t-il.

Il estime alors qu'il faut continuer de "rassurer" la France, "cette vieille dame", comme l'ont fait les générations précédentes. "J'espère que ça ne sera plus un sujet pour Léon."

