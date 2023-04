INVITÉ RTL - Ahmed Sylla raconte une anecdote incroyable sur Jamel Debbouze

Sujet du jour. Figure populaire du paysage médiatique français, Ahmed Sylla est né en 1990 à Nantes. Lors de ses premiers pas sur des plateaux de télévision, il se fait connaître grâce à ses imitations de personnalités, ses nombreuses blagues, et son goût pour le spectacle. Habitué à jouer devant un public hilare, il le retrouve aussi lorsqu'il monte seul sur scène pendant de ses one-man-show. Plus récemment, le nantais met combine son talent de comique et son jeu d'acteur sur le grand écran et multiplie les rôles dans des longs-métrages. Il est à l'affiche du prochain film de Frédéric Quiring, Notre tout petit petit mariage.

Invité de RTL, Ahmed Sylla revient sur ses débuts en tant qu'humoriste et sur le rôle décisif joué par Jamel Debbouze dans sa réussite. Si aujourd'hui, le comique accompli l'appelle "tonton", lorsqu'il était enfant, le nantais rêvait de se rendre au Jamel Comedy Club afin d'apercevoir son idole, qui deviendra plus tard un des "moteurs" de sa carrière.

Anecdote. "Je n'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais plus jeune et pour acheter une place de spectacle, je ne pouvais pas ni demander à papa, ni demander à maman. Donc, il fallait que je trouve un moyen. Comme je ne travaillais pas parce que j'étais encore à l'école, je me suis demandé comment je peux faire pour être invité à son spectacle. Et j'ai eu l'idée de me faire passer pour le cabinet du maire à Nantes. J'ai appelé le Zénith de Nantes et je me suis fait passer pour le cabinet et j'ai obtenu des places", avoue l'humoriste Ahmed Sylla.

