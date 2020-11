"Imiter les gens m'a appris le pouvoir du rire et m'a libéré", confie Antoine Duléry

publié le 12/11/2020 à 10:25

Antoine Duléry raconte son parcours de comédien et un peu de sa vie dans Imitacteur aux éditions du Cherche Midi... Cela fait très longtemps que ceux qui le côtoient lui demandent de mettre sur papier tout ce qu'il raconte lors de dîners par exemple... Mais avant de se lancer, il a attendu d'avoir presque 60 ans.

Dans ce livre il y a une extrême tendresse qui se dégage au fil des pages. On en sait plus à la 169e de celui qui, depuis 40 ans maintenant, promène sa silhouette et sa voix sur nos écrans, (grands ou petits) et au théâtre. Nous l'avons vu chez Lelouch (qui signe d'ailleurs une jolie préface), chez Zidi, Jugnot, Arcady, Onteniente, Mocky et bientôt chez Michèle Laroque... On connaît son exubérance, sa joie de vivre, mais ce qui transparaît à travers ses mots et les souvenirs jouissifs du livre, c'est une vraie pudeur, une véritable humilité et cette peur du vide, du silence...

Antoine Duléry semble être un virtuose avec les mots ou les voix des autres mais finalement, il semble très précautionneux avec les siens. "L'imitation m'a appris le pouvoir du rire. J'étais très timide, très réservé. Imiter les gens m'a donné confiance en moi, m'a libéré, en passant par la voix des autres j'ai essayé de trouver la mienne", confie l'acteur sur RTL. Un talent qu'il a mis de côté même si Laurent Gerra lui a toujours dit qu'il "était le meilleur imitateur [qu'il] connaisse". Mais pour devenir acteur, il faut garder sa personnalité et ne plus imiter l'autre...

Le livre s'appelle donc Imitacteur et il revient longuement sur ce talent d'imiter les autres. Pour son audition pour Tout ça pour ça en 1993, Lelouch lui a demandé de chanter Le petit chemin de Mireille en imitant de grands comédiens par exemple... Il raconte aussi comment le succès a mis du temps à venir et comment Dominique Besnéhard, croisé lors de sa première pièce alors qu'il n'avait que 20 ans lui avait fait une prédiction : "Tu as 20 ans, c'est à 30 que ça commencera"... Ensuite, il lui dira "Ce sera à 40 ans, t'inquiète pas"...

Dans ce livre qu'on aurait pu intituler "Admiraction", on trouve de nombreuses déclarations d'amour. Pour Jean Marais avec qui il a joué Le Cid mis en scène par Francis Huster en 1985 au théâtre Renaud-Barrault... Jean-Paul Belmondo est également très présent. Johnny Hallyday, Michel Serrault...