"House of the Dragon", saison 1, épisode 8 : une paix possible entre Rhaenyra et Alicent ?

Alicent et Rhaenyra dans l'épisode 7 de "House of the Dragon"

La fin de la saison 1 de house of the Dragon commence à se profiler. Après un épisode 7 qui nous a montré le meilleur (la dispute sanglante entre les enfants et les parents de la famille royale) et le pire (une nuit américaine un peu trop prononcée), voilà l'épisode 8 de la série de fantasy.

Dans la suite de cet article, nous allons évoquer en détail les événements de ce nouvel épisode diffusé le 10 octobre 2022 sur la plateforme de streaming OCS. Naturellement, nous allons dévoiler quelques spoilers sur la route et nous vous conseillons de regarder l'épisode avant d'aller plus loin.

En revanche, si vous avez regardé cet épisode 8 de la saison 1 et que vous pensez avoir raté certains détails ou que certaines scènes n'ont pas été claires pour vous, voilà de quoi clarifier les choses, scène par scène. L'épisode 8 commence, et nous en avons désormais l'habitude, par une ellipse. Un bond dans le temps qui nous permet de faire avancer l'intrigue sans lenteur.

Chasse aux oeufs

Premier rendez-vous : le trône des Velaryon. Depuis la vraie-fausse mort de l'héritier de la famille de marins lors de l'épisode 7, beaucoup de choses se sont passées. C'est Rhaenys qui est sur le trône de bois flotté en lieu et place de son mari manifestement très mal en point à trois jours de voyage de sa maison... Une fois de plus, les bâtards de Rhaenyra qui pourraient prétendre à récupérer Lamarck à la mort de Corlys (puisqu'il sont les enfants légitime de son fils aîné Laenor) sont contestés par le frère du Serpent de Mer qui entend bien ne pas laisser la ligne des Velaryon s'éteindre.

Rhaenys (qui partage intérieurement ses craintes) prévient son beau-frère que refuser aux Targaryen leur place à Lamarck pourrait bien être perçu comme de la haute trahison.

De leur côté, le nouveau couple-phare de la série, Rhaenyra et Daemon, continue de travailler à la future guerre qui s'annonce lorsque le roi Viserys mourra. Daemon s'offre une petite séance d'escalade afin de collecter 3 nouveaux oeufs de dragon. Rhaenyra continue d'enseigner le haut valyrien à son fils (qui a bien grandi et qu'elle imagine devenir le futur roi) et gère la situation diplomatique de plus en plus inextricable du royaume. Durant cette scène, on découvre aussi que Rhaenyra est enceinte de son oncle et mari.

Des mères et des fils

Rhaenyra et Daemon, après plusieurs années loin de la capitale, font leur grand retour. Ils ne sont pas accueillis et découvrent un palais sombre, décoré aux couleurs de la foi et un Viserys mourant. C'est la reine Alicent qui règne à la place de son royal époux qui est désormais incapable de quitter son lit. Si Daemon évoque immédiatement les questions politiques les plus urgentes à son frère, Rhaenyra profite de ce rare moment pour présenter ses deux plus jeunes fils : Aegon et Viserys. L'enfant qu'elle porte semble être le troisième de sa nouvelle union.

Alicent semble avoir quelques soucis avec son fils aîné Aegon (oui, les mêmes prénoms sont utilisés ici et là dans la famille) qui a manifestement violé une servante du nom de Diana. Alicent est rompue à l'exercice et doit, une fois de plus, résoudre discrètement la situation en payant les victimes de son fils et en s'assurant grâce à un breuvage contraceptif, que des bâtards ne naissent pas. Cela pourrait considérablement affaiblir l'image d'Aegon comme potentiel successeur et l'image de sa soeur et épouse (oui, l'inceste est à la mode).

Rhaneys, stratège

Les enfants de toute la famille ont bien grandi. Les deux aînés de Rhaenyra s'entendent manifestement bien. Aemond Targaryen, toujours borgne, est devenu un redoutable duelliste grâce à des années d'entraînement auprès de Criston. Port-Réal se change rapidement en gigantesque réunion de famille avec pour objectif la question de la succession de Lamarck.



Une grande réunion des principaux protagonistes est organisée. Otto Hightower et la reine Alicent comptent sur la faiblesse du roi pour décider en son nom et affaiblir considérablement la place de Rhaenyra et de ses aînés. Mais c'éatit sans compter sur l'arrivée surprise du roi dans la salle du trône. Même très affaibli et recouvert d'un masque d'or pour cacher ses blessures et son état décrépi, Viserys entend encore faire entendre sa voix sur ces questions centrales. Dans une séquence émouvante, c'est Daemon qui aide son frère à s'asseoir sur le trône.



Après une énième discussion sur la question de la succession de Lamarck et du trône du Fer, le frère de Corlys commet l'irréparable et qualifie les fils de Rhaenyra de "bâtards" et la princesse de "putain" devant Viserys. La sanction est immédiate : Daemon décapite le seigneur qui, venait de se faire condamner à se faire couper la langue par le roi. La sentence de Daemon semble étrangement plus miséricordieuse. Rhaenys est la seule qui sort gagnante de la séquence puisqu'elle a obtenu un très avantageux mariage avec le fils de Rhaenyra. Une fois de plus elle montre ses talents de diplomate et de stratège.

Une paix possible ?

Comme si la situation n'est pas assez tendue, la famille toute entière se réunit pour un dîner autour du roi Viserys. Jacaerys Velaryon (l'aîné de Rhaenyra) et Baela Targaryen (la fille de Daemon et Laena) sont officiellement fiancés. Dans une ultime tentative pour ramener la paix et garantir l'avenir, Viserys dévoile son visage rongé par la maladie et implore les membres de sa famille de s'unir et d'abandonner leurs querelles.



Rhaenyra lève sa coupe afin d'honorer le travail d'Alicent et ses soins pour le roi. La reine se dit touchée par ces mots et met en avant leur statut de mères. Elle conclut même : "Tu feras une bonne reine" à la surprise générale. Reste à savoir si ces mots seront suivis d'actes... Nous savons bien que G.R.R. Martin n'a que faire de la paix et des bons sentiments...



Si les mères semblent décidées à enterrer la hache de guerre, il aura fallu que Viserys quitte la pièce pour que, deux minutes après, Aemond se dispute avec ses neveux en les qualifiant de "strong" (forts). Une allusion au père biologique des fils de Rhaenyra. Pas de blessés cette fois... C'est sur cette note douce-amère que s'achève le règne du roi Viserys qui termine sa vie dans son lit, à ressasser la prophétie du "Prince qui fut promis"... La paix qu'il a tenté toute sa vie de maintenir est plus fragile que jamais.

