"House of the Dragon", saison 1, épisode 2 : de périlleuses alliances

Rhaenyra Targaryen dans "House of the Dragon"

Une nouvelle semaine vient de commencer et pour faire passer la pilule du lundi matin, vous pouvez trouver du réconfort à l'idée de découvrir un nouvel épisode de House of the Dragon. Après un lancement très réussi, le meilleur de l'histoire de HBO pour une nouvelle série originale, le prequel de Game of Thrones continue de nous présenter une myriade d'enjeux narratifs contradictoires. Un terreau idéal pour des conflits, des guerres et des trahisons.

Que révèle donc cet épisode 2 de la saison 1 de House of the Dragon ? Avant de nous plonger dans ce résumé et le décryptage des scènes de l'épisode, nous devons vous prévenir : il va y avoir des spoilers. Si vous êtes sensibles à leur lecture, nous vous conseillons de regarder l'épisode sur la plateforme OCS avant d'aller plus loin.

Une nouvelle menace est immédiatement présentée devant le roi Viserys Ier en introduction de ce nouvel épisode. Les Degrés de Pierre (Stepstones) connaissent le chaos à cause des incursions de pirates et autres bandits. Craghas Drahar, qui a l'habitude de nourrir les crabes avec ses ennemis encore vivants, est le mystérieux leader de cette insurrection entre Westeros et Essos.

Cette guerre qui ne dit pas son nom est un véritable nid à problèmes diplomatiques pour Viserys. Son maître des navires, Corlys Velaryon voudrait que Viserys engage ses forces. Cependant, attaquer frontalement serait déclarer la guerre aux cités libres de l'Est qui, manifestement, se cachent derrière les pirates. Une guerre que nul ne souhaite. Le Conseil est divisé sur la question. Rhaenyra, qui sert le vin (et fait son éducation de future reine) suggère d'envoyer des dragons pour régler la question par la force. Viserys salue le courage de sa fille mais lui fait comprendre qu'elle n'a pas encore perçu toutes les conséquences d'une telle action.

Afin d'écarter la princesse et de ne pas l'humilier, le roi et sa Main demandent à Rhaenyra de partir choisir le premier lord Commandant de la Garde Royale et son futur garde du corps. C'est le jeune homme originaire de Dorne qui a remporté un duel contre Daemon Targaryen, le beau Criston Cole, qui est sélectionné par la princesse. Un choix du cœur alors que quelques conseillers lui proposaient d'honorer d'autres chevaliers plus intéressants politiquement. On découvre alors une certaine fougue chez la princesse, une forme de volonté respectueuse mais déterminée.

Nouvelles prétendantes

Une autre jeune femme montre ses talents, plus diplomatiques, dans cet épisode : Alicent Hightower. La fille de la Main du roi passe désormais son temps auprès du roi Viserys. Leurs conversations sont honnêtes et douces, Alicent semble intéressée par le roi qui va peut-être chercher à se marier à nouveau. Naturellement, il y a un coup à jouer ici pour la Maison Hightower. Alicent est bien plus jeune que le roi mais elle semble être en accord avec les ambitions de son père. Viserys n'étant pas un monstre, l'entreprise de séduction est plutôt aisée. Alicent continue à fréquenter son amie Rhaenyra et aide les deux Targaryen, père et fille, à digérer la mort d'Aemma.

Le mariage reste un outil politique puissant pour régler certaines questions. Si les Hightower jouent la carte de l'intime et du temps long, les Velaryon proposent une autre union : marier le roi à la fille des Velaryon, Laena. La différence d'âge abyssale entre le roi et la jeune fille donne des frissons aux protagonistes même si les avantages politiques de cette union sont indéniables.

Face à face entre deux dragons

Rhaenys, la "Reine qui ne le Fut Jamais", a une conversation avec Rhaenyra. La femme de Corlys Velaryon explique à la jeune princesse que son père va se remarier et que, de ce mariage, un fils pourrait bien naître. Un fils qui viendra percuter de plein fouet son statut d'héritière officielle. Rhaenys, qui a proposé son nom pour devenir reine à la mort de son grand-père, sait que les Sept Couronnes et ses seigneurs ne sont absolument pas prêts à être gouvernés par une femme. Elle l'explique assez sèchement à Rhaenyra avec l'intention de la préparer aux troubles qui ne manqueront pas d'apparaître. Rhaenyra promet de créer un ordre nouveau. Son ambition résonne avec celle d'une certaine Daenerys Targaryen qui, dans Game of Thrones, souhaitait "briser la roue" de l'Histoire.



Daemon Targaryen a, lui aussi, un nouveau mariage bien en tête. Bien qu'il soit déjà marié, le frère du roi incarné par Matt Smith entend épouser une deuxième femme, qu'il aura choisi cette fois. Il s'agit d'une ancienne prostituée, Mysaria. Il invite son frère à son mariage dans la forteresse de Peyredragon qu'il a saisi par la force et annonce que sa fiancée est enceinte et qu'un œuf de dragon accompagnera le nouveau-né. L'œuf de dragon en question est celui qui était promis au petit frère mort-né de la princesse Rhaenyra. Une provocation ultime qui déclenche les hostilités.



Otto Hightower et un détachement de soldats se rendent instamment à Peyredragon pour ordonner à Daemon de rendre l'œuf, Peyredragon et d'abandonner l'idée même de se marier à Mysaria. Daemon Targaryen semble vouloir en venir aux armes jusqu'à l'arrivée surprise de Rhaenyra sur son dragon. Après une conversation tendue, Daemon restitue l'œuf à sa nièce qui vient, ici, de remporter sa première grande bataille diplomatique. La preuve que l'héritière apprend très vite et sait prendre les bonnes décisions.

Des alliances surprenantes

Évidemment, cette décision précipitée, particulièrement risquée, a provoqué la colère du roi. Une colère surtout mue par la peur de voir sa fille unique en danger. Rapidement, ce sentiment est balayé par une certaine forme d'admiration pour le courage de Rhaenyra.



L'épisode se termine par le choix du roi pour sa future épouse. Malgré les conseils avisés de plusieurs membres de la cour, Viserys fait le choix du cœur. Il refuse de s'unir à la famille de sa cousine les Velaryon et choisit Alicent Hightower comme seconde épouse. L'annonce est un choc pour Rhaenyra qui se rend compte que sa meilleure amie lui a menti pendant des mois et qu'elle risquait de devenir une menace pour elle si Alicent venait à accoucher de petits princes et princesses. Otto Hightower semble très satisfait de cette décision. Corlys Velaryon est humilié et en colère. Alicent, elle, tremble comme une feuille en observant la mort de son amitité avec Rhaenryra et la cible politique qu'elle vient de devenir.



Corlys Velaryon décide d'unir alors ses forces au rebelle Daemon Targaryen pour résoudre le problème des Degrés de Pierre. Le Serpent de Mer, riche et puissant seigneur de Lamarck ambitionne de régler le problème dans le sud du royaume même sans l'appui de la Couronne. Une victoire face à Craghas Drahar renforcerait leurs images. Un avantage de poids si Daemon voulait un jour contester le statut de Rhaenyra face aux autres seigneurs de Westeros...

