RTL POP CINE : dimanche 30 août 2020

publié le 30/08/2020 à 13:17

RTL Pop Ciné, c’est le nouveau magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !

Cette semaine, on part au Festival du film francophone d'Angoulême ! Depuis le studio RTL installé sur place pour l'occasion, Stéphane Boudsocq et Dominique Besnehard,créateur et délégué général du festival, nous ferons vivre le festival de l'intérieur et nous révélerons leurs coups de cœur !

Affiche film Police

Virginie Efira nous parlera de Police, le nouveau film d'Anne Fontaine avec Omar Sy et Grégory Gadebois qui sortira le 2 septembre et présenté en avant-première au Festival d'Angoulême.



> POLICE d'Anne Fontaine - Bande Annonce (2020)

Côté BO de film, Francis Lalanne nous racontera sa chanson mythique On se retrouvera, BO du film Le Passage de René Manzor...

Evidemment Vincent Perrot rend hommage à l'immense compositeur italien Ennio Morricone, décédé le 6 juillet dernier à Rome.

JEU

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange !

Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.

en vente sur le site : lagrange.fr.

Poppy de Lagrange

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr