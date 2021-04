Coronavirus : "La réalité devenait plus exceptionnelle que la fiction", dit Thomas Lilti

publié le 09/04/2021 à 20:47

La deuxième saison d'Hippocrate vient de démarrer sur Canal + et plus que jamais la série dépeint la réalité des hôpitaux publics. Avec l'arrivée de la pandémie de coronavirus, le réalisateur de la série, Thomas Lilti "a essayé de rebondir", comme il l'explique à l'antenne de RTL.

"Je me suis demandé : 'Est-ce que ce que je raconte n'a aucun sens ? C'est complétement déconnecté de la réalité'. La réalité qui devenait encore plus exceptionnelle que la fiction", confie-t-il, avant de rassurer qu'il "raconte un hôpital en souffrance, c'était exactement ce que tous les Français découvraient aux informations".

"Ça nous a beaucoup responsabilisés", poursuit Thomas Lilti, qui a pour l'occasion revêtu sa blouse de médecins, qu'il avait quittée dix ans auparavant. "Je suis retourné travailler dans l'hôpital où je tournais (…) On pousse une porte, c'est mon plateau de tournage, de la fiction. On pousse deux portes, on est dans les vraies urgences".