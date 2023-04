"Harry Potter" : plongée dans le monde des sorciers à travers l'exposition immersive à Paris

Sujet du jour. Cette année, nous fêtons les vingt-cinq ans de la saga littéraire qui a bouleversé la littérature jeunesse : Harry Potter.

Pour l'occasion, une immense exposition pose ses bagages Porte de Versailles à Paris du 21 avril au 1er octobre 2023. Une expérience immersive pour voyager dans l'univers des films, adaptés des romans de Harry Potter.



Analyse. "Nous sommes fiers de faire partager la magie de ce monde vraiment unique (...) il y a beaucoup de pièces originales qui ont étés portées par les acteurs, ou des objets qui étaient dans les films, ce qui va permettre aux fans de se plonger dans cet univers qu'ils adorent, qu'ils admirent, et qui les fait rêver", explique Philippe Roucoule, en charge des produits dérivés chez Warner, la société qui produit les films de la saga Harry Potter.



