Halloween : découvrez notre sélection de livres jeunesse pour se faire peur

publié le 29/10/2020 à 06:46

Et si les légumes que nous dévorons chaque jour, ceux qu'on épluche, découpe, cuisons dans de l'eau bouillante étaient vivants ? Et si un effroyable génocide se déroulait en silence dans nos cuisines ?

Voici un livre pour trembler (un peu) en imaginant les derniers instants de nos amis carottes, bananes, pommes, piments, oignons et bien d'autres.

Dans Le Supplice de la banane et autres histoires horribles, Madlena Szeliga auteure polonaise, se penche sur ce massacre quotidien ici une carotte qu'on scalpe et dont on arrache la peau, avant de tailler son corps en morceau, là un oignon qui dans une tentative désespérée cherche à implorer la pitié de l'homme. Comment ? En le faisant pleurer.

Avec l’artichaut vous apprendrez que "qui arrache un cœur en est dépourvu", nous découvrirons la rage de vivre de la pomme de terre capable de survivre pendant de longs mois en captivité dans un entrepôt. La pomme de terre est pleine d'espoir en se disant que même si on découpe son ventre pour la transformer en pinceau patate, au moins elle laissera une trace. La pomme de terre est décidément naïve.

Le supplice de la banane et autres histoires horribles Crédit : Albin Michel Jeunesse

Un seul légume espère presque sa mort : le seul capable de venger tous ses congénères : le piment !

Vingt histoires pour se faire peur, rassurez les plus jeunes il n'y a rien de gore. À midi les enfants, vous regarderez peut-être les brocolis de la cantine d'une autre façon, et les mangerez en hommage à leur sacrifice ultime. S'il vous plait faites le pour eux et en leur mémoire.

Le supplice de la banane et autres histoires horribles est édité chez Albin Michel Jeunesse.

Le prodige et le monstre ont les mêmes racines Victor Hugo





Sous la plume et les pinceaux de deux talentueux auteurs qui ont l'habitude travailler ensemble Sébatien Perez et Benjamin Lacombe nous racontent l'histoire d'une étrange famille : L'étonnante famille Appenzell.

l'etonnante famille Appenzel Crédit : Editions Margot

C'est un livre qui bouscule des évidences, le laid est-il laid parce que nous le définissons comme tel ? Qui est le plus laid ? Celui qui est montré du doigt ou celui qui pointe du doigt ? Dans cette étonnante galerie de portraits à la gouache et à l'aquarelle nous découvrons les ancêtres de Victoria. Une boite laissée par sa grand-mère Eugénie et à l'intérieur des photos des histoires, celle de la riche famille Appenzell : il y le petit Charles aveugle et défiguré obligé de cacher sa laideur en portant un masque et qui va tomber amoureux et s'enfuir avec sa future femme Benernice Beguin, artiste de cirque au cou long comme celui d'une girafe, une anomalie, une monstruosité pour certains et pourtant si belle à l'intérieur.

L'étonnante famille Appenzel Crédit : Editions Margot

Sébastien Perez et Benjamin Lacombe ont créé là un très bel album façon facsimilé d'album de famille à l'aquarelle gouache et huile. Vous l'avez compris pour nous parler de la différence, de ceux qu'on pointe du doigt parce qu'ils sont laids. De ceux qu'on extermine parce qu'ils n'entrent pas dans la "norme". Tous sont des monstres, des erreurs de la nature mais ils sont tellement attachants et... beaux. L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe est publié chez Margot.

Le retour du monstre du placard

Pour leur troisième album, Antoine Dole et Bruno Salamone font revivre le monstre, celui qui a élu domicile dans le placard de la chambre d'un petit garçon. Dans le premier tome, ce petit bonhomme s'épuisait à démontrer à ses parents qu'un monstre avait bien élu domicile dans son placard et que c'était lui et lui seul le responsable du bazar dans la chambre et d'un nombre incalculable de bêtises. Il faut vous dire que ce monstre n'est pas si méchant que ça, sous les crayons et pinceaux de Bruno Salamone on aurait presque envie de lui sauter au cou.

Le monstre du placard ça demenage Crédit : Actes Sud Junior

Antoine Dole (par ailleurs papa de la série à succès Mortele Adèle) raconte avec plein de malice les déboires du petit garçon. Car il est temps que le monstre aille se faire voir ailleurs !. Oui mais où ? Dans Le Monstre du placard, ça déménage le petit garçon tente de trouver dans sa maison un placard disponible. Pas simple. Il y aurait bien celui de Papa et Maman mais, il parait qu'ils ronflent tellement que le monstre ne parvient pas à y trouver le sommeil.

Un grand livre aux magnifiques illustrations à dévorer dès 3 ans paru aux éditions Actes Sud Junior.