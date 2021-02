Golden Globes 2021 : plusieurs Français en lice

publié le 28/02/2021 à 07:54

La nuit prochaine sera rythmée par les Golden Globes à Los Angeles. Ce sont des récompenses décernées par des correspondants culture qui vivent aux États-Unis et souvent, ce sont de très bon indices pour la cérémonie des Oscars. Et la France est plusieurs fois nommée.

Le successeur tricolore de Jean Dujardin S'appelle peut être Tahar Rahim. L'acteur, révélé il y a dix ans dans Un prophète de Jacques Audiard, est nommé comme meilleur comédien dramatique pour son rôle époustouflant dans Désigné coupable.

L'histoire vraie d'un jeune Mauritanien emprisonné durant 16 ans sans raison par le gouvernement américain à Guantanamo, Tahar Rahim sera face notamment à Anthony Hopkins. La star du Silence des agneaux est nommé dans un film français : Le père, mis en scène par Florian Zeller, adapté de son roman et de sa pièce. Zeller, dont c'est la première réalisation, signe un coup de maître, également en piste dans les catégories du meilleur film, de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur scénario.

Côté frenchie, ajoutons le compositeur Alexandre Desplat, habitué de la compétition, nommé pour la musique du dernier Clooney, Minuit dans l'univers, et notre candidat dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère Deux de Filippo Meneghetti. Verdict la nuit prochaine, au cœur d'une 78e cérémonie revue et corrigée façon protocole sanitaire.