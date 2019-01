Golden Globes 2019 : la saison des prix est lancée à Hollywood

publié le 05/01/2019 à 09:08

Le groove de Lady Gaga réussira-t-il à battre la puissance du superhéros de Black Panther ? Rami Malek en Freddie Mercury aura-t-il raison de Christian Bale en vice-président Dick Cheney ? Une seule chose est certaine : champagne, paillettes et célébrités seront au rendez-vous dimanche pour la 76e édition des Golden Globes.





Même si en décembre dernier, c'est le film Vice, portrait au vitriol de Dick Cheney et de son ascension au pouvoir, qui est arrivé en tête avec six nominations, la plupart des experts de Hollywood parient à présent sur A Star Is Born et son duo, la chanteuse Lady Gaga et l'acteur/réalisateur Bradley Cooper (Very Bad Trip, Happiness Therapie), qui ont de bonnes chances de rafler la mise. "C'est le favori mais on ne peut pas exclure une grosse surprise avec un film comme Black Panther ou BlacKkKlansman (Spike Lee)", tempère Shawn Robbins, analyste en chef de Boxoffice.



Nouveau remake d'un film de 1937, A Star Is Born conte l'histoire d'une star de la country alcoolique dont la carrière est sur le déclin. Il rencontre et tombe amoureux d'une chanteuse désabusée incarnée par l’interprète de Poker Face, qui a très favorablement surpris critiques et spectateurs dans ce rôle et part favorite pour la "meilleure actrice dramatique". Nommé dans la catégorie "meilleur acteur dramatique", Bradley Cooper est au coude-à-coude avec Rami Malek, particulièrement remarqué pour son interprétation de Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, dans Bohemian Rhapsody.

Côté comédie, la performance de Christian Bale, méconnaissable en Dick Cheney, peut lui valoir le Golden Globe du meilleur acteur. Mais le film Vice lui-même, qui a profondément divisé la critique, aura fort à faire pour s'imposer face à des concurrents de poids comme Green Book, servi par le prestigieux tandem Viggo Mortensen et Mahershala Ali, La Favorite et son trio d'actrices (Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone) et le très attendu Retour de Mary Poppins avec Emily Blunt, qui reprend le rôle de la gouvernante aux pouvoirs magiques 54 ans après Julie Andrews.

Golden Globes vs Oscars

Les Golden Globes sont d'autant plus convoités qu'ils lancent la saison des prix cinématographiques et balisent souvent le terrain en vue des prestigieux Oscars qui, eux, se feront attendre jusqu'à la fin du mois de février. Mais les pronostics sont délicats. Contrairement aux Oscars ou à d'autres compétitions, ce ne sont pas les professionnels du cinéma qui votent mais la petite centaine de membres de l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA). "Les Golden Globes sont réputés imprévisibles, et c'est ce qui les rend si divertissants. Mais cette année, les nommés dans les grandes catégories ont tous énormément de mérite, donc tout est possible", résume pour l'AFP Paul Dergarabedian, analyste pour la société spécialisée Comscore.





Les Golden Globes récompensent aussi les œuvres de télévision, de plus en plus prisées des spectateurs, et donc de plus en plus créatives et rentables.

La cérémonie débute dimanche à 17 heures (lundi, 1 heure GMT) dans le luxueux hôtel Hilton de Beverly Hills et sera animée par les comédiens Sandra Oh (Grey's Anatomy) et Andy Samberg (Brooklyn Nine Nine).



Et les nommés sont :





Meilleur film dramatique

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"Si Beale Street pouvait parler"

"A Star Is Born"



Meilleure comédie

"Crazy Rich Asians"

"La Favorite"

"Green Book"

"Le Retour de Mary Poppins"

"Vice"



Meilleur acteur dramatique

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Lucas Hedges, "Boy Erased"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

John David Washington, "BlacKkKlansman"



Meilleure actrice dramatique

Glenn Close, "The Wife"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Nicole Kidman, "Destroyer"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"

Rosamund Pike, "A Private War"



Meilleur acteur dans une comédie

Christian Bale, "Vice"

Lin-Manuel Miranda, "Le Retour de Mary Poppins"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Robert Redford, "The Old Man & The Gun"

John C. Reilly, "Stan & Ollie"



Meilleure actrice dans une comédie

Emily Blunt, "Le Retour de Mary Poppins"

Olivia Colman, "La Favorite"

Elsie Fisher, "Eighth Grade"

Charlize Theron, "Tully"

Constance Wu, "Crazy Rich Asians"



Meilleur acteur dans un second rôle

Mahershala Ali, "Green Book,"

Timothée Chalamet, "My Beautiful Boy"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"



Meilleure actrice dans un second rôle

Amy Adams, "Vice"

Claire Foy, "First Man"

Regina King, "Si Beale Street pouvait parler"

Emma Stone, "La Favorite"

Rachel Weisz, "La Favorite"



Meilleur réalisateur

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Alfonso Cuaron, "Roma"

Peter Farrelly, "Green Book"

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Adam McKay, "Vice"



Meilleur film en langue étrangère

"Capharnaüm" (Liban)

"Girl" (Belgique)

"Never Look Away" (Allemagne)

"Roma" (Mexique)

"Une Affaire de famille" (Japon)



Meilleur film d'animation

"Les Indestructibles 2"

"L'Ile aux Chiens"

"Miraï, ma petite soeur"

"Ralph 2.0"

"Spider-Man: New Generation"

Les films qui dominent

"Vice" - 6 nominations

"La Favorite" - 5 nominations

"Green Book" - 5 nominations

"A Star Is Born" - 5 nominations

"Blackkklansman" - 4 nominations

"Le Retour de Mary Poppins" - 4 nominations

Séries télévisées

Meilleure série dramatique

"The Americans" (FX)

"Bodyguard" (Netflix)

"Homecoming" (Amazon)

"Killing Eve" (BBC America)

"Pose" (FX)



Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, "Ozark"

Stephan James, "Homecoming"

Richard Madden, "Bodyguard"

Billy Porter, "Pose"

Matthew Rhys, "The Americans"



Meilleure actrice dans une série dramatique

Caitriona Balfe, "Outlander"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale: La Servante Ecarlate"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Julia Roberts, "Homecoming"

Keri Russell, "The Americans"



Meilleure série comique

"Barry" (HBO)

"The Good Place" (NBC)

"Kidding" (Showtime)

"La Méthode Kominsky" (Netflix)

"La Fabuleuse Mme Maisel" (Amazon)



Meilleur acteur dans une série comique

Sacha Baron Cohen, "Who Is America ?"

Jim Carrey, "Kidding"

Michael Douglas, "La Méthode Kominsky"

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"



Meilleure actrice dans une série comique

Kristen Bell, "The Good Place"

Candice Bergen, "Murphy Brown"

Alison Brie, "GLOW"

Rachel Brosnahan, "La Fabuleuse Mme Maisel"

Debra Messing, "Will & Grace"



Meilleur film de télévision ou mini-série

"L'Aliéniste" (TNT)

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

"Escape at Dannemora" (Showtime)

"Sharp Objects" (HBO)

"A Very English Scandal" (Amazon)



Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série

Antonio Banderas, "Genius"

Daniel Bruhl, "L'Aliéniste"

Darren Criss, "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace"

Benedict Cumberbatch, "Patrick Melrose"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"



Meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série

Amy Adams, "Sharp Objects"

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Connie Britton, "Dirty John"

Laura Dern, "The Tale"

Regina King, "Seven Seconds"