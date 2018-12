Sandra Oh et Andy Samberg lors des 70ème Emmy Awards

publié le 06/12/2018 à 12:42

Leur duo de choc lors de la 70ème cérémonie des Emmy Awards a visiblement séduit les organisateurs des Goldens Globes. Sandra Oh, Golden Globe 2006 pour son rôle dans Grey's Anatomy et stupéfiante dans son rôle pour la série Killing Eve ainsi qu'Adam Samberg récompensé deux fois pour l'hilarante Brooklyn Nine-Nine seront aux commandes de la soirée, le 6 janvier 2019.



Les nominations aux Golden Globes, qui seront annoncées ce jeudi 6 décembre en début d'après-midi, inaugurent la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood, ouvrant la voie aux prestigieux Oscars qui se feront attendre jusqu'à la fin du mois de février. C'est d'ailleurs à ce titre que les Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain : ils sont un indicateur majeur des films et personnalités ayant de bonnes chances d'obtenir la statuette dorée, le Graal ultime du cinéma américain.

Qui sont les favoris ?

Cette année, selon les pronostics du site spécialisé Gold Derby, c'est la comédie romantique A Star Is Born et Si Beale Street pouvait parler, drame tiré d'un roman de l'écrivain noir américain James Baldwin, qui sont partis pour obtenir le plus de nominations aux Golden Globes, neuf chacun.

Une kyrielle de "biopics" sont en lice aux côtés de ces deux favoris : First Man, le premier homme sur la Lune qui relate le périple de l'astronaute Neil Armstrong; Vice, film consacré à l'ancien vice-président américain Dick Cheney et Bohemian Rhapsody qui redonne vie au leader du groupe Queen, Freddie Mercury. BlacKkKlansman, film de Spike Lee inspiré par l'histoire réelle d'un policier noir ayant infiltré le Ku Klux Klan avec l'aide d'un coéquipier blanc, devrait aussi être nominé dans la catégorie des "films dramatiques".



Selon les spécialistes d'Hollywood, le jeune Franco-Américain Timothée Chalamet (déjà nommé aux Globes et aux Oscars pour Call Me By Your Name) va une nouvelle fois être distingué pour My Beautiful Boy et son rôle poignant de toxicomane, un sujet d'actualité aux États-Unis.