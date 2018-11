publié le 07/11/2018 à 09:58

Son score est phénoménal. Le grand bain a franchi - mardi 6 novembre 2018 - le cap des 2,5 millions d'entrées selon CBO.fr. Tout cela en seulement deux semaines d'exploitation. Le score est véritablement remarquable puisque c'est le meilleur de l'année 2018 depuis celui de La Ch'tite famille, réalisé par Dany Boon.



Le film a largement profité de ses qualités indéniables mais aussi et surtout des vacances de la Toussaint. Gilles Lellouche qui se trouve actuellement au Canada pour la sortie du Grand bain là-bas s'est dit très heureux du succès.

"Évidemment je suis fou de joie. Je crois que j'ai un peu de mal à réaliser pour être honnête avec vous. Ce qui est quantifiable surtout, ce sont les témoignages des gens, les photos qu'ils m'envoient, les salles qui sont pleines et dans lesquelles on a rajouté des chaises en plastiques pour pouvoir faire rentrer tout le monde.(...) Dans un village en Bretagne il y a eu une diffusion dans la salle des fêtes. Ils sont 1.000 habitants et en fait il y a quasiment tous les 1.000 habitants qui font la queue pour aller voir le film et bien ça c'est émouvant", a-t-il confié au micro de RTL.

> LE GRAND BAIN – Bande annonce officielle – Gilles Lellouche (2018)

Ce film qui donne de "l'espoir et de la joie", comme aime le rappeler Gilles Lellouche, a donné envie au réalisateur français de 46 ans de rempiler très rapidement. "Ça me démange et j'ai envie d'y retourner assez vite.(...) J’espère retravailler avec toute la bande du film, je serai très heureux de les retrouver ça c'est sûr !".