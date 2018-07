publié le 30/11/2017 à 09:01

Gérard Depardieu n'est pas tendre avec les écrivains d'aujourd'hui. Seul Michel Houellebecq trouve grâce à vos yeux. L'acteur se livre dans son ouvrage autobiographique, Monstre, et notamment sur une possible collaboration avec l'écrivain qui a souvent créé la polémique.



"Houellebecq est un monstre et un homme surprenant" confie Gérard Depardieu au micro de RTL."Il dit les choses" selon l'acteur qui avoue avoir beaucoup aimé le dernier livre de l'écrivain Soumission. "Je pense qu'on va faire un film ensemble, mais ça on en parle pas" rigole l'acteur de 68 ans. Selon lui, Michel Houellebecq est "quelqu'un qui est assurément un homme extrêmement intéressant".

Concernant un potentiel film qui réunirai les deux hommes, "nous serions acteurs... Si on veut... On serait devant une caméra" confie Gérard Depardieu avant de conclure : "On va voir ce qui sortira".