publié le 22/11/2017 à 09:47

"Fumiers !" : c'est avec son traditionnel juron que Gérard Depardieu, imité par Laurent Gerra, fait son apparition. Quand Mademoiselle Jade lui demande ce qui lui arrive encore, le comédien répond : "On avait Hidalgo, la dingo des bobos ; et maintenant on a Buzyn, la zizin des médecins !" Il fait référence à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui réclame l'interdiction de la cigarette dans les films. "Non mais de quoi elle se mêle, la toubib ? On lui demande de soigner, pas de réaliser ! Est-ce que moi, je vais dans les blocs opératoires, hein ? Non ! Et pourtant, ça me connait la barbaque !", s'emporte l'acteur.



Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'Agnès Buzyn estime que la présence de cigarettes dans les films peut donner envie aux spectateurs de fumer. "C'est ça ! Et La grande bouffe, ça donne envie de grailler pendant qu'on y est ? Elle est malhonnête cette dame ! Comme tous les gens qui n'aiment pas les plaisirs de la vie. C'est pas comme monsieur Calvi qui, lui, a un solide coup de fourchette, une tête d'honnête homme !", clame Gérard Depardieu, toujours imité par l'humoriste.

Pense-t-il que l'interdiction de la cigarette dans les films va modifier le visage du cinéma ? "Non mais t'imagines Humphrey Bogart dans Casablanca sans sa clope, avec à la place une sucette Chupa Choups ? Ça ressemblerait à rien ! Comme la Buzyn... Ah la saleté !", tonne le comédien. Et de conclure : "À mon avis, c'est la Buzyn, la zinzin des médecins, qui a fumé. Et pas des cigarettes, toute la moquette !"