publié le 19/10/2017 à 09:55

Gérard Depardieu n'a pas la langue dans sa poche. Invité dans une émission de France Inter, le comédien a expliqué très bien connaître Harvey Weinstein, accusé d'agressions sexuelles, de harcèlement et de viol par de nombreuses femmes. Gérard Depardieu a expliqué avoir menacé le producteur "de lui crever les yeux".



L'événement date de 1996, à l'époque où l'acteur produisait le premier film de Nick Cassavettes, Unhook the Stars. "J'avais une série de films à faire avec lui dont She's so lovely avec Sean Penn et Robin Wright, explique Gérard Depardieu. C'était le dernier film écrit par John Cassavetes, Nick voulait faire le film mais c'était distribué par Miramax", la société de production d'Harvey Weinstein.

Gérard Depardieu s'aperçoit alors que le producteur a passé un accord dans lequel "il nous volait carrément". Il se rend alors à Tribecca, quartier de New York où se trouvent les bureaux de Weinstein : "Je vais le voir dans son bureau et je lui dis 'Hé donc toi, Harvey'. J'étais tellement énervé, je suis passé derrière son bureau et j'ai dit : 'Tu vois Harvey si tu fais quelque chose, mes deux doigts là, ils te crèvent les yeux. Tu touches une chose sur le deal que nous avons fait, je te crève les yeux et je te tue'".



Depuis, les deux hommes s'ignorent royalement. Interrogé sur les accusations à l'encontre du producteur, Gérard Depardieu n'a pas souhaité s'exprimer.